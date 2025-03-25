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聯邦縮編 華府待售屋續增 馬州經濟衰退危機高

特派員黃惠玲／即時報導
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多州都為遭裁的聯邦員工舉辦招聘會，圖為一名被裁的國稅局員工葛蘭恩(Brittany Glenn，前右)參加在堪薩斯城舉行的招聘活動。(美聯)
多州都為遭裁的聯邦員工舉辦招聘會，圖為一名被裁的國稅局員工葛蘭恩(Brittany Glenn，前右)參加在堪薩斯城舉行的招聘活動。(美聯)

根據房地產公司及掛牌服務機構的每數周據報告顯示，今年華府的待售房屋數量較去年有所增加。此現象可能源於房屋銷售周期延長，導致待售物件滯留市場，但也可能是受川普政府「政府效率部」(DOGE)精簡人事來裁減聯邦支出的早期影響。

此外，最新穆迪(Moody's Ratings)信用評級報告也顯示，聯邦裁員對聯邦雇員眾多的馬里蘭州所構成的經濟衰退危機，遠超出其他州。

房產網站Realtor.com資深經濟分析師瓊斯(Hanna Jones)指出，「我們觀察到市場已開始小幅放緩。與去年同期相比，近幾周掛牌量顯著攀升。雖然需要更多證據確認趨勢，但市場確實呈現轉變跡象。」

春季通常是房屋掛牌旺季，但若政府裁員導致大華府地區賣家數量異常增加，可能壓低房價並加劇銷售競爭。

然而「政府效率部」並非唯一可能影響華府乃至全國房市的負面因素。瓊斯表示：「今年春季市場特別難以預測。就業政策變動、關稅措施等各種不確定性，可能使潛在買賣雙方卻步。此刻進行重大財務決策確實令人猶豫。」

數據顯示，3月8日當周華府地區活躍掛牌量年增逾56%，此上升趨勢從1月初便持續至今。而根據RE/MAX統計，該地區新掛牌量亦較去年同期增長超過12%。

聯邦大規模裁員除了影響房市外，國際信用評級機構穆迪最新報告顯示，聯邦政府縮編對馬里蘭州構成的經濟衰退威脅遠超其他各州。該報告指出，聯邦薪資佔該州各郡總收入比重超過五分之一。本月初，馬里蘭州已下調財政收入預期，以反映聯邦裁員的衝擊。

報告指出，早在這波裁員潮前，馬州已面臨不斷擴大的預算赤字。聯邦政府作為該州最大雇主，其薪資支出占全州經濟活動顯著比重，使得財政緊縮政策直接衝擊地方經濟。

馬里蘭大學金融學教授卡斯(David Kass)解析，股市下跌與消費萎縮可能加速衰退到來，「若401k退休帳戶價值月減10%，民眾將傾向節約開支，這反而加劇衰退程度」

企業普遍面臨需求下降風險，恐引發州內經濟惡性循環。根據國際貨幣基金組織(IMF)數據顯示，美國上次衰退(2007年12月-2009年6月)是1960年以來最長周期的衰退，典型特徵包括：房價下跌、失業率攀升、金融市場動盪。

卡斯向馬州居民提出具體應對策略，包括短期避險：增持銀行定存單(CDs)、貨幣市場基金或國庫券；長期投資：持有股市資產至少5-10年以抵禦波動；就業緩衝：參與州府舉辦的大型招聘會等。

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