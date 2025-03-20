持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留

喬治城大學研究員巴達爾·汗·蘇里。(喬治城大學官網)

喬治城大學的一名研究員巴達爾·汗·蘇里(Badar Khan Suri)17日晚間被聯邦移民 執法人員拘留。根據蘇里律師指出，戴著面罩的國土安全部官員等在蘇里位於維吉尼亞州阿靈頓的家外將他逮捕，並當場告知已經取消他的簽證，原因是他參與的活動被視為與美國的外交政策不符。

蘇里是該大學服務學院(School of Service)的博士後研究員，並在該校的穆斯林-基督教理解中心(Center for Muslim-Christian Understanding)教授一門關於「南亞的多數主義與少數民族權利」的課程。該大學在一份聲明中表示，蘇里持有學生簽證 ，可以合法在美國繼續他的學業。

根據學校官網的職員簡介，蘇里是印度籍，2020年在新德里完成博士學位。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)在X平台上發文稱，蘇里「在社交媒體上積極傳播哈馬斯並宣揚反猶太主義」。她還補充說，國務卿盧比歐「於2025年3月15日作出決定，主張蘇里的行動和他身處美國，使他應被驅逐出境」。

蘇里的律師艾哈邁德(Hassan Ahmad)告訴CNN，他的當事人正在路易斯安納州等待移民法庭的聽證會，艾哈邁德在給CNN的電子郵件中表示：「看到我們的政府綁架並監禁另一個無辜的人，這簡直令人無法容忍。如果一個專注於衝突解決的傑出學者，被政府認定對外交政策不利，那麼問題可能出在政府身上，而不是學者。」

Politico首先報導了蘇里被拘留的消息。喬治城大學發言人表示，「我們並不知道他參與了任何非法活動，也沒有收到他被拘留的原因。我們支持社區成員進行自由和開放的研究、討論和辯論的權利，即使這些想法可能具有挑戰性、爭議性或令人反感。我們期望法律系統能夠公正審理此案。」

兩周前，紐約哥倫比亞大學的一名學生活動家哈利 勒(Mahmoud Khalil)，他因參與去年支持巴勒斯坦的校園集會和露營活動而被聯邦移民局拘留。總統川普警告說，哈利勒的逮捕將是「眾多逮捕中的第一個」，因為其政府正在打擊全國大學校園內的反以色列示威活動。