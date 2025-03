聯邦斷經費 霍普金斯大學裁員2200 10多所大學凍結招聘

約翰霍普金斯大學宣布將裁減2200多位員工。(約翰霍普金斯大學臉書)

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)13日表示,由於來自美國國際開發署(USAID)約8億經費終止,該校將裁減超過2200名員工。而受到聯邦資金大幅減少影響,過去兩周,全美超過10多所機構、大學,陸續宣布凍結教職員招聘,並採取其他措施縮減開支。

約翰霍普金斯大學發表聲明稱,該校被迫裁減受影響項目中44個國家的1975個職位,以及美國247個職位。另有29名國際員工和78名國內員工因此暫時休假或減少工作時間。

約翰霍普金斯大學表示,Jhpiego、彭博公共衛生學院(Bloomberg School of Public Health)和醫學院同事所做的工作讓該校感到無比自豪,他們照顧母親和嬰兒、抗擊疾病、提供清潔飲用水,並推動全球無數其他關鍵、拯救生命的工作。

受到聯邦經費大幅縮水影響,過去兩周,超過10多所機構宣布限制教職員工職位的招聘,並採取其他措施來收緊開支。

其中包括哈佛大學 (Harvard University)、麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)、聖母大學(Notre Dame University)、賓州大學(University of Pennsylvania)、匹茲堡大學(University of Pittsburgh)、愛默蕾大學(Emory University)、佛蒙特大學(University of Vermont)、北卡羅來納州 立大學(North Carolina State University)、華盛頓大學(University of Washington)和聖地牙哥加州大學 (University of California, San Diego)等學校,均已宣布凍結招聘。

哈佛大學領導人在一份聲明中表示,這一決定「旨在保持我們的財務靈活性,直到我們更好地了解聯邦政策的變化,並能夠評估其影響的規模。」華盛頓大學教務長塞里奧(Tricia Serio)在一篇博客文章中表示,她認識到當前的不確定性可能會「引發壓力、擔憂和焦慮」,因此學校為應對任何未來的資金削減做出準備。

在新政府的領導下,大學一直在為可能出現的新政策研擬策略因應,包括大學捐贈稅可能大幅提高。目前新政府除下令削減國家衛生研究院的補助金外,研究和項目的資金也因審批程序的延遲,以及削減多元化、公平和包容(DEI)相關項目而受阻。

美國教育委員會(American Council of Education)主席米契爾(Ted Mitchell)表示,聯邦近日取消哥倫比亞大學資助,還揚言將撤銷其他60所大學的經費,此舉將削弱大學的學術和研究活動,更進一步可能造成的混亂、困惑和負面後果。