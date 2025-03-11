西北大學列名「保護猶太生不力」10校 學生：執法很可怕

西北大學去年4月底，與「西北大學撤資聯盟」(Northwestern Divestment Coalition)達成協議，校方要求立即拆除音響及帳篷，且抗議者都要遵守學校政策，則可持續在校園示威至6月1日。(西北大學撤資聯盟)

包括西北大學 (Northwestern University)在內的全國60所大學收到了來自川普政府的警告信，稱這些學校如不能履行保護校園內猶太 學生的義務，可能會面臨執法行動。該信件是總統川普打擊反猶太主義的系列最新行動之一。教育部 警告稱，那些「未履行義務」學校的聯邦資金或「由納稅人資助的公共投資」將可能面臨撤銷。

新任教育部長麥克曼(Linda McMahon)10日發布一份新聞稿表示：「這種(對大學資金)支持是一種特權，取決於是否嚴格遵守聯邦反歧視法律。」

「紐約時報」報導，司法部上周末把西北大學列入10所被控未能保護猶太學生和教職員工的學校之一。消息傳出之際，川普政府立即宣布取消對哥倫比亞大學的4億聯邦資金，因為該校校園內存在反猶太主義。

今年2月初，聯邦機構稱西北大學「廣泛的反猶太騷擾」，而受到教育部新成立的多機構工作組調查。

10日的警告信，收件者為「所有目前與反猶太騷擾和歧視相關，違反「民權法案」第六章(Title VI)行為而受到調查的美國大學」。1964年「民權法案」第六章禁止在接受聯邦財政援助的計畫或活動(如大學)，出現基於種族、膚色或國籍的歧視。

教育部10日的新聞稿表示，這些大學必須開始解決其所謂的「積壓的反猶太暴力和騷擾投訴」。新聞稿稱，上周該機構民權辦公室的執法人員，收到指示「立即優先」解決那些「在上屆政府期間被允許拖延未解決的投訴」。

西北大學非裔歷史教授哈里斯(Leslie Harris)表示，聯邦層面的變化對學生的影響最大。「學生們非常擔心，但沒有地方表達這種擔憂，甚至無法清楚理解，」哈里斯說，「我告訴他們，他們的聲音真的很重要，他們需要讓人們知道這如何影響他們。」

去年春天，當全國各地的學校爆發抗議加薩戰爭的活動時，西北大學的帳篷在學生和教職員間的和平協議下搭建並拆除。此舉被視為是美國主要大學與親巴勒斯坦抗議者間的首個此類協議。

抗議活動後，猶太裔的西北大學校長席爾(Michael Schill)5月在國會聽證會上就反猶太主義作證，他重申了西北會讓猶太學生感到舒適並與親巴學生抗議者合作的承諾。

就在教育部發給西北大學和其他幾十所學校的警告信前，移民執法局8日在哥倫比亞大學逮捕了一名幫助領導哥大抗議活動的巴勒斯坦活動人士，並吊銷其綠卡。

西北大學巴勒斯坦裔大三學生盧卡斯(Lucas)說，哥大發生的移民執法「很可怕」。他說，「這不是我們國家建立的民主原則。」

芝加哥大學全球研究助理高級講師兼副主任梅德霍夫(Callie Maidhof)表示，這些行動加在一起代表了一種令人擔憂的趨勢。她說，「我們在全國各地的大學看到的是，對參與抗議的學生採取越來越多的懲罰和紀律處分。」