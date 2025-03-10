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不滿一事無成 伊州選民籲民主黨議員採取行動阻止川普

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
伊州第1區國會眾議員傑克森(Jonathan Jackson)表示，民主黨既沒有控制白宮，也沒有在參眾議院取得多數，能做的事情有限。(傑克森官網)
伊州第1區國會眾議員傑克森(Jonathan Jackson)表示，民主黨既沒有控制白宮，也沒有在參眾議院取得多數，能做的事情有限。(傑克森官網)

在努力制定有效訊息傳遞策略以對抗川普的過程中，許多代表芝加哥、郊區、伊利諾州首府春田市的民主黨國會議員遵循了標準做法，舉辦了電話市政廳會議，這些會議吸引了比往常飆升10倍的參與者，且越來越多民眾強烈呼籲，民主黨國會議員應該採取有效阻止或拖延川普行動。

代表芝市的國會眾議員傑克森(Jonathan Jackson，民主黨)的選民羅賓遜(Leslie Robinson)日前即在上述社區會議中提問，「為什麼當我們擁有上屆參眾議院和總統職位時，共和黨人總是阻撓一切，而我們卻一事無成？為什麼我們民主黨人現在不能做同樣的事情？」

羅賓遜質疑國會議員「在這種情況下，白宮新政府所做的一切基本上都是錯誤的，但為什麼沒有人能夠團結起來阻止它？我不知道具體程序，但我知道應該採取行動。」

傑克森對此回應，民主黨既沒有控制白宮，也沒有在參眾議院取得多數，能做的事情有限，傑克森甚至建議選民不要聯繫民主黨立法者，而是應該打電話給其他州的共和黨國會議員，表達反對川普政府官員的提名確認及其他政策。

類似的情況，出現在代表芝市北郊的國會眾議員施奈德(Brad Schneider)的社區會議，選民不滿表示，「為什麼民主黨沒有更強烈反擊所有對民主的攻擊？」施奈德稱，「我們一直在努力。我們在國會發言，舉行新聞發布會，盡一切可能，但還是很難跟上節奏。」

對於正在考慮是否競選伊利諾伊州聯邦參議員的第六個任期的德賓，也受到不少選民的批評，有選民直言，「我願意努力讓那些不戰鬥的人退休，例如德賓。」

德賓表示，他觀察到選舉後一般普通的民主黨人從「幾乎冷漠」轉變為「憤怒難耐」，但他表示，將這種憤怒指向華府民主黨議員是錯誤的，德賓說，他們應該從朋友開始表達抗議做起，為民主黨爭取更多選票。

代表北郊的眾議員夏考斯基(Jan Schakowsky)也注意到選民的不滿情緒，她在宣布不參加川普日前的國會演講時收到了成千上萬選民反應，希望她公開抵抗新政府當局及各種政策。

來自西郊的民主黨國會眾議卡斯滕(Sean Casten)表示，他的辦公室過去一個月收到的電話比自2019年上任以來的任何時候都多，他2月初主持的一次針對馬斯克(Elon Musk)團隊獲得財政部數據問題的電話社區會議，更創下超過3萬人參加的新高紀錄。

民主黨 川普 眾議員

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