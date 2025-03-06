「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

一名顧客在俄州一家墨西哥餐廳的帳單上，寫下「我希望川普驅逐你們」的字樣。(gofundme截圖)

俄亥俄州 一家墨西哥餐廳的一名顧客，在該餐廳消費後不僅沒有留下任何小費 ，竟還在小費、簽名欄上寫下「我希望川普 驅逐你們」的仇恨言論，此事件引發移民社區憤怒。

這起事件2日在俄州哥倫布市E. Broad St.上的墨西哥餐廳Cazuelas Mexican Cantina發生，該帳單由一名女顧客留給了餐館名為Ricardo服務生。

根據社交媒體公布的帳單照片顯示，該名顧客消費金額為87.84元，而本應填寫小費的地方，這位顧客寫上「Zero(零元)」及「你們很爛。」接著在簽名欄上，更用大寫字母潦草寫著：「我希望川普驅逐你們！！！」，這顯然是對川普總統重返白宮實施打擊移民政策的影射。

這條訊息被Ricardo和他的同事拍照並分享到網路後，迅速引發熱議，許多用戶對此表示憤怒和譴責，稱其為仇恨言論的明顯例子。拉丁裔社區要求對這種助長歧視和仇外心理的態度採取行動。

餐廳的市場總監歐立博(Fabio Oribo)說，這名服務生只在周日於Cazuelas Mexican Cantina工作，其他時間還有一份兼職工作。

歐立博說，該名顧客可能是因為優惠券使用規定感到不滿，但「這真的不對，」他說，Ricardo是一個非常好的人。Cazuelas Mexican Cantina事件後發表聲明，支持他們的員工，並呼籲社區反對仇恨。

事件在網絡上瘋傳後，該名女顧客Stephanie被網民找到了其身分，一開始她還在社媒上聲稱自己的信用卡丟失且被盜用，但後來餐廳的監視攝影證明並非如此，當天持卡消費並留下驅逐文字的就是她本人。

Stephanie在事件後，已遭其所服務的房地產公司21世紀(Century 21)解雇。國家廣播公司NBC新聞頻道也確認，收到21世紀公司表示，在調查此案後已經將她解聘。

21世紀發言人表示，「我們已經了解到有關該名仲介的情況。仇恨在21世紀公司沒有立足之地，我們對此非常重視。事件後