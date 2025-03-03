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西北大學：茶葉泡的茶 可過濾有害重金屬

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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以茶葉沖泡的茶，有助過濾有害重金屬。(pexels)
以茶葉沖泡的茶，有助過濾有害重金屬。(pexels)

許多研究已經顯示了茶的眾多健康益處。西北大學研究人員最近又有一項新發現，沖泡茶可以過濾並去除包括鉛在內的有害重金屬。該報告稱，沖泡的紅茶、綠茶、白茶或烏龍茶，茶葉(tea leaves)會像海綿一樣吸附金屬。

這項研究上周發表在「ACS食品科學與技術」期刊。西北大學材料科學與工程教授、該研究的資深作者德拉維德(Vinayak Dravid)說，「我們都在想，除了釋放出茶葉的美味和其他成分外，茶葉和茶包是否也能吸附溶解的毒素」。

雖然這一發現可能讓一些喜歡喝茶的美國人感到安心，但此結果對於那些生活在全球範圍內、接觸高度污染水源的人來說，顯得更加重要。

德拉維德表示，他的研究團隊和他共同創立的初創公司Coral Innovations，已經在開發一種「海綿方式的清潔法」來處理廢水，這種方法與泡茶有些相似。該公司還旨在清潔其他受污染的水體，包括因石油洩漏而污染的水域。

德拉維德表示，重金屬對健康構成多種風險，因此將一杯茶作為小型環境清潔劑的研發，可以幫助美國乃至全球的人們，特別是那些生活在政府幾乎不清理受鉛、鎘、鉻、銅、鋅或其他可能損害大腦或重要器官的金屬污染水源的地區。

「在資源有限的情況下，或許將喝下人體的一杯水確保清潔可能會更有效，並產生即時且持久的影響，」他說。

研究團隊由德拉維德的前博士生辛德爾(Benjamin Shindel)領導，他現為美國能源部的承包商。

辛德爾提出了測試茶包作為小型實驗的想法，未來計畫將其轉化為更大規模的工業污染清理，維拉維德說，「我們的方法是找到納米級解決方案來應對環境污染的千兆噸級問題。」

研究人員試驗了不同類型的茶、茶包和沖泡方法。例如，他們研究了散葉沖泡茶，辛德爾說，「只需將茶葉放入水中浸泡，它們自然會去除金屬。」

他們還研究了用茶包沖泡的茶。不過，需要注意的是應使用類似纖維素的紙質茶包，而不是尼龍製成的茶包，因為尼龍茶包已經對環境造成問題，會釋放微塑料。

根據研究人員的說法，與尼龍一樣，棉質茶包也無效，幾乎無法去除任何金屬。

西北大學 石油 能源部

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