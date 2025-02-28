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MIT亞裔女學霸騎單車遭卡車撞身亡 家人索賠3000萬

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MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

特派員黃惠玲／即時報導
就讀MIT物理系博士班的阮氏明去年夏天騎單車遭撞身亡。(MIT物理系官網)
就讀MIT物理系博士班的阮氏明去年夏天騎單車遭撞身亡。(MIT物理系官網)

去年6月在麻州劍橋市騎自行車，遭一輛右轉箱型卡車撞上捲入前後輪致死的24歲麻省理工學院(MIT)亞裔女博士生阮明哲(Minh-Thi Nguyen，音譯)，其家人日前向肇事卡車公司提起過失致死的訴訟，並索賠3000萬元。

阮明哲去年6月21日早上，騎自行車前往她在劍橋市漢普郡街的實驗室時，一輛箱型卡車右轉進入自行車道，撞上了她。儘管很快被送往波士頓一家醫院，但最終不治。

代表阮明哲的律師向米德爾塞克斯高等法院(Middlesex Superior Court)26日提交的訴訟中，將擁有並運營該卡車的新罕布夏州企業Charles P. Blouin, Inc.以及當時駕駛卡車的員工費特斯(Michael Fitts)列為被告。根據法庭文件，她的家人索賠3000萬元，及要求賠償醫療費用2萬8096元。

訴訟稱，Blouin公司的員工從漢普郡街右轉進入波特蘭街時撞上了阮明哲，儘管她試圖避開卡車，但阮還是被捲入卡車的前後輪之間。訴訟指出，卡車司機當時繼續行駛，直到一名旁觀者大喊並向他揮手才停下車。

律師表示，阮明哲2021年從普林斯頓大學畢業後，進入麻省理工學院攻讀物理學博士學位，她的學習出色，一直是親友眼中的學霸。車禍發生當時已是博士第三年。在進入MIT前，她發表過多篇論文，並在一家量子計算初創公司工作。

阮氏明的父親阮孝(Hieu Nguyen)的一份聲明中表示，「我為我的女兒感到痛苦，她一生都在不懈努力，追求成功，卻遭遇如此不公平且悲慘的結局，」他說，「當她去世時，我的一部分也隨她而去。」

根據阮氏明家人律所Sweeney Merrigan Law發布的聲明，阮氏明當時戴著頭盔，遵守交通規則，並在自行車道上行駛。律師J. Tucker Merrigan表示，「照市的10噸重箱型卡車未能讓行，奪走了一個才華橫溢且充滿愛心的人，必須為此承擔責任。」

去年夏天，劍橋市有多達三位單車騎士因車禍身亡。

其中55歲的佛羅里達州居民史塔利(Kim Staley)也被一輛轉彎的箱型卡車撞擊死亡。在史塔利跟阮氏明的致命車禍後，當地官員們對提議的卡車法規表示支持，這些法規將為州政府資助的卡車增加安全功能，劍橋副市長麥克高文(Marc McGovern)曾在X上發文稱，「這些法規將拯救生命。它們本可以拯救史塔利與阮氏明的生命。」

另外一名喪生的單車騎士，為來自牛頓市的康可然(John Concoran)，他在劍橋市紀念大道騎自行車時遭一輛SUV撞擊。後來官員們迅速在紀念大道推出了一些短期安全改進措施，包括降低限速。

麻省理工學院 MIT 新罕布夏州

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