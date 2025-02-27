我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

削減千億開支 國會擬擴大「要工作才能拿白卡」

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

削減千億開支 國會擬擴大「要工作才能拿白卡」

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
喬州Pathways健保計畫，要求成人必須工作才能符合資格。(喬州衛生廳臉書)
喬州Pathways健保計畫，要求成人必須工作才能符合資格。(喬州衛生廳臉書)

甫在國會眾議院通過的預算，被外界視為醫療補助(Medicaid，白卡)即將大幅調整的先兆。在此同時，國會共和黨人正在重新提出一個舊的想法：要求持有醫療補助(Medicaid)的成年人，必須工作才能保住該項俗稱白卡的福利。不過，根據阿肯色州、喬治亞州經驗，落實工作拿白卡的行政成本高昂並不划算。

共和黨居多數的眾議院剛通過預算大綱，條文雖然沒有明確提及白卡，但指示眾院能源暨商務委員會(House Energy and Commerce Committee)尋找總額8800億的刪減項目。如此一來可能導致白卡參加資格從嚴認定、福利縮水，某些民眾則可能失去白卡。

而國會共和黨人正在研擬的白卡工作要求，是共和黨尋求從醫療補助計劃中削減數千億元開支的幾種方式之一。

支持上述方案的保守派人士表示，工作要求將激勵人們尋求就業，並可能通過工作場所獲得健康保險，從而節省納稅人的錢。德州共和黨眾議員柯倫肖(Dan Crenshaw)提出了這項立法，他表示，對健康成年人的白卡工作要求，將在十年內節省超過1000億元。

批評該計畫者警告，醫療補助的工作要求，在川普首個任期就曾經提出，但並沒有實現所謂的大筆節省，反而增加了行政成本，並剝奪了符合資格者的保險覆蓋。

川普第一個任期內，有13個州尋求實施白卡的工作要求，但只有阿肯色州在該計畫實施的7個月後，將超過1萬8000位居民從白卡名單剔除。

喬治亞州是未根據「可負擔健保」(Affordable Care Act)擴大醫療補助的10個州之一。川普政府2019年批准了喬州的「Pathways to Coverage」計畫，旨在將白卡擴展至低收入、非殘障成年人，但這些成年人需每月工作至少80小時或符合豁免條件(如全職學生或志願者)。拜登政府曾暫停該方案，但喬州提起訴訟後，最終該計畫於2023年開放讓民眾註冊參加。

根據喬州社區衛生廳的數據，目前有超過6900名居民通過「Pathways」計畫獲得健康保險。然而截至2024年9月，該計畫已耗費聯邦政府和喬州超過5470萬元，其中大部分為行政費用，而真正用於參保人健康福利的費用僅1950萬元。

醫療補助專家表示，喬州的經驗顯示了啟動和驗證工作要求的成本高昂。喬治城大學研究教授阿爾克(Joan Alker)表示：「喬州的Pathways to Coverage是醫療補助浪費的最糟糕例子。」

喬州正在尋求對Pathways計畫進行修改，其中包括取消對6歲以下兒童父母的工作要求。此外，喬州還計畫減少對其他參保人的每月資格審查。根據喬州的提案，人們只需在註冊和每年續保時滿足工作要求即可。

隨著國會考慮將工作要求擴展至更多州，喬州法律援助項目主任吉布森(Cynthia Gibson)表示，阿州和喬州的例子，顯示其成本比人們想像的要高得多，尤其與實際提供的醫療服務相比，行政成本太高並不划算。

喬州 白卡 共和黨

上一則

USAID限被裁員工15分鐘取個人物品 官員：危險先兆

延伸閱讀

共和黨議員推「川普紀念日」 民主黨批討好選民

共和黨議員推「川普紀念日」 民主黨批討好選民
相較EB-5 金卡更快獲永久居留權

相較EB-5 金卡更快獲永久居留權
參院多數黨領袖籲馬斯克「尊重聯邦員工」裁撤要顧及人性

參院多數黨領袖籲馬斯克「尊重聯邦員工」裁撤要顧及人性
共和黨議員推動「川普紀念日、川普機場」民主黨嗤之以鼻

共和黨議員推動「川普紀念日、川普機場」民主黨嗤之以鼻

熱門新聞

伊州州長普立茲克被視為潛在總統候選人之一。(州長臉書)

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

2025-02-20 11:24
一名最近被解僱的美國國際開發署(USAID)員工在離開工作崗位時，前USAID員工和支持者在USAID辦公室外送別。(路透)

USAID通知員工 限15分鐘回辦公室取走個人物品

2025-02-26 09:41
邊境沙皇霍曼(中)22日出席華府附近一場保守派政治行動會議，並直接向波士頓警局發出警告。(路透)

邊境沙皇：我要帶著地獄去波士頓了

2025-02-24 08:25
「工作正義」(Jobs With Justice)工人權利委員會抗議聯邦裁員。(工作正義臉書)

聯邦裁員是史上最大規模就業詐欺 工會提告

2025-02-26 12:02
喬治亞州沙瓦納市的「海岸受孕專家」診所（圖）錯植胚胎，讓白人女性生下非裔嬰兒，嬰兒生父母討回監護權帶走孩子，這名女子對診所提出民事訴訟。（美聯社）

白人媽咪生下小黑嬰兒 怒告受孕診所錯植胚胎

2025-02-19 18:54
一架美軍運輸機12日首次將119名分別來自阿富汗、中國、巴基斯坦及烏茲別克等亞洲國家的非法移民運送到巴拿馬，意味著川普政府加快行動，驅逐那些難以遣返原籍國家的無證客。(歐新社)

母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真

2025-02-18 11:00

超人氣

更多 >
全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？
農曆正月後4生肖好運來襲 屬狗可望升遷、他投資創業順利

農曆正月後4生肖好運來襲 屬狗可望升遷、他投資創業順利
華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？

華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？