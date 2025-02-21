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南卡死囚「不願坐電椅被烤焦」選擇槍決 3月7日執刑

記者張聲肇／即時報導
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南卡羅來納州死囚席格蒙不想坐電椅選擇接受槍決，行刑日期定於3月7日；他將是美國15年來第一位被行刑隊槍決的死刑犯。(組圖／美聯社)
南卡羅來納州死囚席格蒙不想坐電椅選擇接受槍決，行刑日期定於3月7日；他將是美國15年來第一位被行刑隊槍決的死刑犯。(組圖／美聯社)

南卡羅來納州死囚席格蒙(Brad Sigmon)21日選擇接受槍決，行刑日期定於3月7日；他將是美國15年來第一位被行刑隊槍決的死刑犯。

1976年迄今，全美只有三人被遭槍決，執行地點都在猶他州，最後一次是在2010年。

現年67歲的席格蒙屆時將會被綁在行刑室的椅子上，蒙住頭部，心臟位置做記號。三名志願射手從15呎外的洞口朝他心臟開槍。

席格蒙的律師本月初要求延期執行，因為他們想確認南卡州上一個死刑犯波曼(Marion Bowman)元月31日被處死時是否打了兩針游離酸戊巴比妥(pentobarbital)，並檢閱驗屍報告。但該請求遭法官拒絕。

辯護律師金恩(Gerald 'Bo' King)說，席格蒙不願坐電椅，怕被「活活烤焦」；而注射藥物又怕「會像南卡州9月以來前三個遭處死的囚犯一樣，拖了20幾分鐘才氣絕」。

金恩說，鑑於南卡州對於注射處死不為人知的一面，秘而不宣，席格蒙才決定選擇「暴力的死法。」「他不想讓家人、目擊者和行刑隊感到痛苦，南卡州又無必要、沒良心地死守(注射行刑的)秘密，只好做出自己力所能及的最佳選擇」。

席格蒙2001年因打死前女友的父母親，被判處死刑。調查人員說，兩名死者在格林威爾郡家裡不同房間裡面，席格蒙來回幾趟，用棒球棒把兩人活活打死，然後拿槍挾持前女友，後者從他車裡逃走，他朝她開槍，沒打中。

席格蒙坦承，「我得不到她，也不容任何人得到她」。

他被處死後，將成為1976年美國恢復死刑以來，南卡州第46名死於極刑的囚犯。

席格蒙的律師還在最後上訴，請求州高等法院暫緩執刑，理由是審判時聘用的律師沒有經驗，沒阻擋他說話。另一活路是由州長減刑為終身監禁，不得假釋。

南卡羅來納州

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