Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

聯邦意圖刪減醫療補助經費，部分地方診所開始取消白卡保戶的既定看診預約。(簡訊截圖)

川普政府意圖凍結聯邦撥款的行動，雖遭聯邦法官暫時阻止，但部分醫療單位、診所擔心治療醫療補助白卡 (Medicaid)患者請款受到影響，已經開始拒絕為持白卡病患服務。

一名芝加哥的華裔白卡持有者表示，他早就預約2月10日到醫生診所看腸胃科門診，沒想到在預訂門診日前一天收到醫生取消該門診的簡訊通知，根據簡訊內容，診所稱受到聯邦醫療補助法律影響，取消了該患者的預約門診。

經患者致電診所，該醫療機構確認，的確受到聯邦有意刪減白卡補助預算影響，診所並告知患者，可以保持門診預約，但需自付所有費用。儘管擔心自己腸胃狀況，但患者也不得不接受診所決定，同時尋找其他醫療機構看病。

美亞健康協會醫保專員李列方表示，白卡的經費主要通過聯邦撥款到州府，在聯邦傳出有意刪減白卡經費後，的確有個別醫生或醫療診所為保障權益而暫停收治白卡患者，但就目前的情況分析，醫療補助不太可能叫停，比較有可能的是對申請白卡者提出額外的要求，例如「要有工作才能申請白卡」。

李列方也提到，從新冠疫情過後，州府的白卡處理部門作業逐漸混亂，例如有人已經持有綠卡 超過五年但未入籍公民，結果提出申請後卻接到州府通知「沒有收到公民紙」，他表示，作業的不一致，為持卡者及協助作業的非營利工作人員帶來一定程度的困擾。

事實上，國會共和黨人正在積極研議取消「平價醫療法」(俗稱歐記健保 )中的醫療補助(白卡)擴大計畫，這也意味著19到64歲、低收入的美國公民或綠卡持有人入者的健保，可能將是受到最大影響的族群。

根據民主黨全國委員會指出，將有16個州因醫療補助擴大計畫的取消而受到影響，預計這些州的醫療補助損失將達100億元。以伊州為例，屆時恐有多達90萬人因此失去健康保險，密西根州約90萬個享有擴大白卡計畫的居民，也可能會失去健保保障。

白卡擴大計畫的適用對象，為19到64歲的美國公民或持有綠卡者，在2014年之前，此年齡層的民眾不符合白卡申請資格。此外，每州對於白卡擴大申請者的收入限制不一，其中伊州每月個人收入不能超過1366元，夫婦則需低於1845元。