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兩波大型冬季風暴本周報到 芝城、華府將降大雪

特派員黃惠玲／即時報導
氣象預測芝加哥市12日上午開始將下大雪，惱人的剷雪工作也即將展開。(特派員黃惠玲／攝影)
氣象預測芝加哥市12日上午開始將下大雪，惱人的剷雪工作也即將展開。(特派員黃惠玲／攝影)

氣象預報指出，兩場大型冬季風暴本周將襲擊美國，預計將為芝加哥、華府等城市帶來本季最高的降雪量。這兩場風暴前後到來，除在中西部和大西洋中部地區帶來大量降雪外，並可能為美國南部大片地區帶來洪水性降雨。

第一場風暴將從11日(周二)上午持續到12日上午，範圍從科羅拉多州起一直延伸到德拉瓦州。東部時間11日早上7時，德州達拉斯到田納西州納許維爾(Nashville)預計出現大雨，而肯塔基州路易斯維爾(Louisville)到維吉尼亞州的Richmond則將有降雪。

華府地區的雪將從11日中午開始降下，預測雪勢可能持續超過12小時。此外，向北延伸到費城一帶，也應該會降小雪。在此同時，美國南部的大雨可能引發洪水。

當第一場風暴離開東海岸時，第二場風暴將從中西部地區開始。預計到12日東部時間早上7時起，從科羅拉多州到愛阿華州再到密蘇里州都將出現大範圍降雪，而休士頓到路易斯安納州則會下大雨。

芝加哥地區的雪預計從12日上午9時左右開始降下，雪勢可能持續超過12小時。初步預估芝城可能會出現5到9吋的積雪。

隨後，在東部地區的華府和費城，預計將從12日下午5時後開始出現降雨期間並夾雜冰雨，且會持續下整個晚上。

紐約市和波士頓的降雪，預計從12日晚上開始，隨後在夜間轉為降雨。

華府 費城 洪水

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