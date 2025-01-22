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華裔男刺死白人女友 判終身監禁「60石頭扔進罐 代表刺她60刀」

編譯俞仲慈／即時報導
華裔男子陳傑生(右圖：漢彌爾頓郡警局照片)被控2022年11月謀殺女友賈思敏·佩斯(左圖：戴德郡警局照片)。
華裔男子陳傑生(右圖：漢彌爾頓郡警局照片)被控2022年11月謀殺女友賈思敏·佩斯(左圖：戴德郡警局照片)。

田納西州一名華裔男子被控在2022年殺害女友並棄屍，21日被判處終身監禁不得假釋。

新聞周刊(Newsweek)報導，華裔男子陳傑生(Jason Chen，音譯)被控2022年11月謀殺女友賈思敏·佩斯(Jasmine Pace)一案，田納西州陪審團20日裁定被告犯下一級謀殺罪與虐待屍體罪，21日舉行量刑聽證會，陪審團只花不到一小時，一致同意判處被告終身監禁且不得假釋。

被告母親陳淑芳(Shu Fang Chen，音譯)出席聽證會，強調兒子自小明辨是非並非暴力份子，不善英文的她透過翻譯強調：「我們是遵守法律的家庭，我們教育孩子好好學習、好好工作，找到一份好工作，好好過日子。」並請求陪審團從輕量刑；她說：「我期望法官與陪審團給他一個機會，讓他回家重新開始生活。」

至於被告陳傑生雖然拒絕在聽證會為自己辯護，但是聽聞母親一番證詞後，一度激動落淚。被告律師韋斯(Josh Weiss)表示，陳傑生是第一代華裔移民

另外死者的表親賈桂琳·懷特(Jacqueline White)作證時，向空罐子扔進60塊石頭，代表死者被刀刺的次數，稱陳傑生是「低級惡棍」，怒斥兇手手段殘忍：「光是他的出現就玷污這個法庭，我對於在這裡與他有過交集的每個人都感到遺憾。」

還有死者父親佩斯(Travis Pace)提到女兒很想當媽媽時表示：「我們失去的不只是女兒賈思敏，我們還失去了她未來的子子孫孫。」

報導指出，2022年11月29日在查塔努加田納西大學(University of Tennessee-Chattanooga)主修電腦科學的22歲男大生陳傑生，因涉嫌殺人棄屍而被警方逮捕。

被告律師韋斯透露，同年11月22日當天，賈思敏來到陳傑生家中，發現男友向其他女子發送簡訊，怒不可抑，雙方爆發口角，隨後女方用空酒瓶攻擊男友，演變成肢體衝突，不料陳傑生在看到一把刀後整個人理智斷線，狂砍女友60刀並將死者戴上鐐銬、再用垃圾袋包裹遺體裝入行李箱，棄屍於田納西河畔企圖湮滅罪證。

在被告被定罪判刑後，死者家屬具狀向被告與其父母，求償1200萬元彌補性賠償以及500萬元懲罰性賠償。

華裔 田納西州 移民

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