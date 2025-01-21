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ICE突襲餐館怎麼辦？雇主備好這份表格應變

取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 專家:恐行不通

ICE突襲餐館怎麼辦？雇主備好這份表格應變

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
I-9表格用於驗證員工符合在美就業資格。(USCIS官網截圖)
I-9表格用於驗證員工符合在美就業資格。(USCIS官網截圖)

美國移民和海關執法局計畫抓捕無證移民的消息，讓許多包括芝市在內的伊利諾州餐館業者憂心忡忡，伊州餐飲協會(Illinois Restaurant Association)執行長托亞(Sam Toia)提醒，務必準備好驗證員工就業資格(I-9)表格，「就像衛生檢查員無預警出現在餐館一樣，遵守法律不用驚慌。」

托亞說，如果移民執法部門探員到餐廳檢查的話，務必確保員工就業資格文件備齊。他也提到，協會正與移民律師及移民維權組織聯繫，以便在任何餐廳或員工需要幫助時，可以迅速提供轉介服務。

托亞表示，外國出生的勞工，是芝加哥餐飲業的「骨幹」，餐飲協會會員中包括移民律師，一旦餐廳遇到狀況，協會會盡快協助餐館或員工聯繫合適管道。

自從川普在去年11月贏得總統大選後，美國商業移民聯盟(American Business Immigration Coaltion)已經舉辦了數十場應對訓練課程，吸引超過1000名雇主參加，以為可能的突襲檢查做好準備。

聯盟執行長史業敏表示，此舉目的在協助企業、公司，減少其勞動力及日常營運受到干擾，「讓雇主知道他們的權利，也讓他們必須遵守法律，很重要。」

如果ICE探員出現在餐館、公司行號，雇主應要求對方出示法官簽署的搜查令，史業敏說，雇主有72小時的時間來提供執法人員要求的文件，雇主也可聯繫律師，確保包括I-9等文件資訊正確。

史業敏表示，一些外國出生的員工及一般顧客，因為有所擔心近來選擇留在家裡，暫時不上班、不消費，以避免跟ICE有任何接觸，這種情況多少導致商家的生意變得清淡，甚至「連有合法身分的員工也不想捲進任何麻煩而請假。」

芝加哥一家餐館東主桑丘茲(Sam Sanchez)說，他雖然不覺得ICE會隨機突襲餐廳，但為防範萬一已經做好準備，包括確保公司手頭上有員工的I-9表格，也建議員工隨身攜帶工作證、簽證及其他文件。

伊州移難民權益聯盟發布的「了解你的權利」，建議雇主應培訓至少一人(可以是企業主、經理、工會人員等)與ICE探員交談，並由此人負責要求ICE出示搜查令，並告知ICE無權進入企業的非公共區域。

﻿﻿提供移民權益服務的芝城華埠更好團結聯盟，也推出了相關中文熱線(312)761-9738，並發行了「了解你的權利」中文版，連結：https://reurl.cc/V0Qo3Y。

移民 ICE 就業

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