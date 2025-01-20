我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／川普就職第47任總統演說

直播／總統副總統就職典禮 川普、范斯宣誓

好凍 芝城低溫華氏零下20度

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
酷寒來襲，芝城天寒地凍。(讀者提供)
酷寒來襲，芝城天寒地凍。(讀者提供)

寒流來襲，芝加哥20日一早氣溫掉到華氏零下低溫，這波酷寒將持續到21日早上，儘管寒冷程度不會超過40年前同一天的芝城溫度(零下27度)，但在冷鋒效應下，這兩天體感溫度更直逼零下20到25度，只要暴露在外約30分鐘，皮膚就可能凍傷。

芝加哥國家氣象局氣象學家伊茲(Gino Izzi)表示，20日式今年入冬以來最冷的一天，通常芝城在這個時的溫度，平均為31度左右，伊茲表示，上個月(12月)的氣溫還略高於平均值，基本上溫暖的天數多過於寒冷天，但到1月的目前為止，寒冷天數已經超過暖天。

國家氣象局已經對芝市、伊利諾州等地區，發出了兩次的寒冷天氣警告，其中20日晚上到21日上午的溫度預期跌到最低，特別是80號州際公路附近及以北地區，風寒效應下可達零下20度到零下29度。

氣溫過低，也影響了一些原本預計舉辦的活動，例如原訂20日川普就職日舉行的芝加哥「婦女大遊行」抗議活動，更名為「人民正義大遊行」並延後在25日舉辦，根據主辦單位稱，推遲舉行是因為「擔心出席者健康」。

過去25年來，只有三天氣溫降到零下16度或以下，包括2024年1月6日、2019年1月30日及31日，芝市之前創下的低溫紀錄，大多來自於1872年、1899年的超極寒流。伊茲說，很難說芝城每年冬季會經歷幾次寒流，「每個冬天都不同」，他說，在氣溫異常溫暖的冬天，任何降到20幾度的天氣，都會讓人感到寒冷，儘管其實20多度就是一般平常的冬季氣溫。

這波寒流將持續到22日上午，且22日、23日可能會降雪，不過，寒流過後，到本周末，芝城氣溫將回到平常1月下旬的正常值。氣象局呼籲民眾在酷寒期間，應限制外出時間並注意保暖。

低溫來襲，華埠地區民眾全身包緊緊。(特派員黃惠玲／攝影)
低溫來襲，華埠地區民眾全身包緊緊。(特派員黃惠玲／攝影)

芝城 芝加哥 低溫

上一則

ICE掃蕩 上班路上、上班地點恐最易遭突襲

延伸閱讀

ICE掃蕩 上班路上、上班地點恐最易遭突襲

ICE掃蕩 上班路上、上班地點恐最易遭突襲
芝城天氣太冷美鐵多班列車停駛 CTA及Metra班次目前未變動

芝城天氣太冷美鐵多班列車停駛 CTA及Metra班次目前未變動
芝城天氣太冷 美鐵多班列車停駛

芝城天氣太冷 美鐵多班列車停駛
芝加哥市議會 39：11票否決削減無證移民保護修正案

芝加哥市議會 39：11票否決削減無證移民保護修正案

熱門新聞

產後第三天，吳弭帶著Mira返家。(吳弭ig)

生完第3胎就回去上班 波城市長吳弭放棄產假引關注

2025-01-16 09:35
闖入超市冷藏櫃的郊狼，目前暫時收留在芝加哥動物照顧及控制局。(芝加哥動物照顧及控制局)

郊狼闖入Aldi冷藏櫃 芝警徒手捕狼全都錄

2025-01-14 09:46
示意圖。（取自123RF）

把2名無證移民當家僕 新州醫師遭永久吊銷執照

2025-01-17 17:23
中國流亡富商郭文貴被控詐騙10億元而遭查封的新澤西州克羅克-麥克米林莊園，1月2日掛牌出售，要價3300萬元。(檢方照片)

新州「最貴待售屋」郭文貴被封莊園 聯邦掛牌3300萬出售

2025-01-14 19:40
華府街頭陸續完成就職典禮布置。(路透)

強風、低溫襲華府 川普就職日將非常非常冷

2025-01-16 15:15
西南航空機師艾索普15日準備執飛由喬治亞州薩凡納飛往芝加哥航班時，被檢測出酒精濃度超標，被逮捕，航班因此延誤數小時。(取自薩凡納機場航警局官網)

西南航空機師酒醉上崗「醉醺醺」 喬州起飛前被捕

2025-01-17 19:40

超人氣

更多 >
4生肖處處是善財 屬兔頻遇貴人相助、他財運如日中天

4生肖處處是善財 屬兔頻遇貴人相助、他財運如日中天
昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月
吳謹言快生了？ 消失3個月 被拍到和老公牽手散步

吳謹言快生了？ 消失3個月 被拍到和老公牽手散步
太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購
馬斯克：TikTok可以在美營運 我的X在中國卻被禁

馬斯克：TikTok可以在美營運 我的X在中國卻被禁