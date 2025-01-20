ICE掃蕩 上班路上、上班地點恐最易遭突襲

華埠地區時常有尋找臨時工機會的移民聚集，在川普政府揚言展開ICE突襲後，人數明顯少了許多。(特派員黃惠玲／攝影)

由於消息傳出川普就職第二天(21日)早上，將在芝加哥展開全美第一波無證移民 掃蕩，芝城包括西語裔、華裔社區都深感恐慌，華裔維權組織表示，根據往例及相關信息分析，「上班路上」、「上班地點」是移民執法局(ICE )最可能突襲的目標區域，移民應盡快掌握如遭遇ICE抓捕時的權益維護信息。

知情人士、芝加哥市府及移民權益組織等多方消息直指，川普政府選擇芝加哥作為首波掃蕩無證客的地點。儘管此說法並未獲得「邊境沙皇」霍曼證實，但這類信息對移民社區無疑造成衝擊。

芝加哥警局則對可能展開的移民執法行動發表聲明稱，芝警局負責執行芝市的市政法規，其中包括「歡迎城市條例」，該法案規定芝加哥警局不會記錄移民身分，並且不會跟聯邦移民當局共享信息，而同時「我們不會干預或干擾任何其他政府機構履行職責。」

華埠 更好團結聯盟公民參與高級經理蕭涌剛表示，目前聯盟除了加大推廣「了解你的權利」(Know your right)的教育課程力度外，也正在積極籌組建立「社區快速反應機制」，他說，希望從各個層面來提供對移民權益的保護。

他提到，研判西語裔將可能是移民執法局的優先逮捕目標，但也無法排除華人不會被抓捕。

至於ICE最有可能在那些地點執法？根據往例及現行聯邦移民執法人員的執法規定限制，前往上班路上以及在上班地點，是兩大危險區。蕭涌剛說，儘管上述兩處並非絕對的執法區域，但因逮捕必須符合法律程序，例如ICE特工如要進入私人住家或區域，必須持有搜查令，否則任何執法人員都無權進入，而工作地點相對有較大機率展開突襲。

他提醒，遇到ICE突襲時，「沒有看到搜查令，請勿開門」。此外記住幾個要點：保持沉默、不要透露其他信息、不要撒謊、不要簽署任何不了解的文件，且表明要找律師，記住不要跟你律師之外的任何人討論自己的移民身分。

移民權益組織表示，前三天(21日到23日)預計將是最可能是突襲高峰期，進出家門或工作場所，最好小心謹慎。

移民權益組織說，移民執法局對於哪些地點有無證客出入、打工，大致有一定的掌握，例如不少無合法居留身分的華人，常常聚集在華埠一帶等待臨時打工機會，也應提高警覺。

「大規模的抓捕遣返，最終影響的將不僅僅是無證客，屆時西語裔、亞裔等面孔的移民，也都有可能受到盤問」，華埠更好團結聯盟稱，各種消息言論無疑已經為華社帶來恐慌，包括華埠的一些攤商、學生家長，都在擔心是否應該先停止工作或讓孩子去上學。

如對這波ICE行動有擔憂或疑慮的居民，可向華埠更好團結聯盟、培德中心、華人諮詢服務處尋求支援。