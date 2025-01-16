強風、低溫襲華府 川普就職日將非常非常冷

華府街頭陸續完成就職典禮布置。(路透)

根據氣象預報指出，下周一(20日)川普 就職總統典禮當天，華府 地區的氣溫將遠低於往年同期的平均水平，將非常非常冷。預測稱19日可能降雪，隨後有陣風，最高溫約只有華氏20度左右。

國家氣象局氣象學家拉索薩(Brian LaSorsa)說，「我們將面臨危險的低溫天氣，且冷鋒效應下，氣溫將更低。」他說，20日上午晚些時候，實際氣溫可能會從10幾度上升到20多度，而前來參加就職典禮的數十萬民眾，將會全天感受到強風吹襲。

拉索薩說，目前估計到時風速約為每小時為15至20哩，陣風更將達到每小時25至30哩，在強風中，戶外的體感溫度將降到個位數到10幾度間。「天氣將會非常非常冷，」拉索薩說，往年此時華府的平均最高氣溫在30多度，而今年同期的氣溫將遠低於平均水平。

如果預測準確的話，此次就職典禮將成為自1985年前總統雷根第二次連任就職典禮以來，最冷的一次就職典禮，當時雷根的宣誓儀式不得不改在室內舉行，遊行也被取消。當天中午的氣溫只有7度，冷鋒效應下體感溫度甚至降至零下10度到零下20度間。

前總統甘迺迪於1961年的就職典禮也異常寒冷，當天氣溫僅22度，地上還有數吋積雪。

2021年總統拜登就職典禮時的氣溫為華氏42度。 2017年川普首次就職典禮時的溫度為48度。前總統歐巴馬 2013年就職典禮氣溫為45度，而歐巴馬2009年連任時的就職典禮氣溫降至28度。