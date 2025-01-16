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生產完就返工 波城市長吳弭放棄產假引關注

特派員黃惠玲／即時報導
產後第三天，吳弭帶著Mira返家。(吳弭ig)
產後第三天，吳弭帶著Mira返家。(吳弭ig)

波士頓市長吳弭(Michelle Wu)13日剛剛生了第三胎米拉(Mira Wu Pewarski)，不過，她生產後計畫立刻返回工作崗位的決定，引起波城熱烈討論，波士頓公共電台還因此推出call-in直播節目，接受聽眾致電討論吳弭放棄產假的看法，沒想還收到吳弭的現場來電。

才生完女兒兩天回到家中的吳弭，當時正在收聽波士頓公共電台的節目，她在電話中說，「我正坐在客廳照顧女兒，我聽到每個人都在告訴我應該做些什麼。」14日剛滿40歲的吳弭，跟另一半Conor Pewarski在Mira出生前，已育有布萊斯(Blaise)、卡斯(Cass)兩個兒子。

吳弭說，非常感謝優秀的醫生、護士及醫療保健系統，她提到自己是第三次在Brigham醫院生產，「每次都讓我想起，在人們生命中最重要的時刻，這些了不起的人能照顧這麼多家庭，真的太棒了。」

她表示，生產過程順利，15日已經返家，兒子們(看到妹妹)有點驚訝，但一切順利，米拉也很開心，睡得很好、吃得很多。

吳弭說，她一直跟她的團隊保持聯繫、編輯新聞稿、規畫未來以及「保持城市的業務運作。」，她還說，「我用自己的方式來做，我相信這樣最能為城市服務，我也喜歡做這些事情。」

儘管在擔任波城市議員期間，她協助建立了市府員工的帶薪產假，但吳弭這次拒絕休產假。

去年8月，吳弭在接受公共電台訪問有關產假問題時稱，「對於我來說，不存在將工作委託他人，一次休好幾周假的情況，我全天候隨叫隨到，當需要做出決定時，我就會在那裡。」

吳弭是波士頓史上第一位在任內分娩的市長。

吳弭全家喜迎米拉到來。(吳弭ig)
吳弭全家喜迎米拉到來。(吳弭ig)

吳弭 波士頓

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