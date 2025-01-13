我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA局長被提名人將對北京採取毫不留情間諜行動

洛野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

喬州冰雪解凍 芝城酷寒報到

特派員黃惠玲／即時報導
氣象學家預測，芝城13日在強風吹襲下，體感溫度將降到華氏零度以下。(特派員黃惠玲／攝影)
氣象學家預測，芝城13日在強風吹襲下，體感溫度將降到華氏零度以下。(特派員黃惠玲／攝影)

經歷冰雪覆蓋的周末後，喬治亞州北部大部分學區13日恢復正常上課。然而，由於各地道路狀況不同，一些學區13日依舊停課或改採遠距教學。國家氣象局稱，冬季風暴已離開喬州，本周溫度將轉暖。在此同時，芝加哥地區13日迎來冷鋒，白天最高溫僅華氏10多度，強風吹襲下體感溫度更將低到零下4度。

這場導致美東南部地區學校停課、電力中斷、航班取消或延誤的冬季風暴，12日已經離開。杜克能源公司(Duke Energy)稱，到12日早上北卡羅來納州和南卡羅來納州部分地區的電力已經恢復，過去幾天這兩地多達數萬名用戶斷電。

為喬州150多個郡縣供電的喬治亞電力公司表示，其97％的客戶已經恢復供電。

喬州國家氣象局氣象學家盧斯克(Dylan Lusk)表示，南方的冬季風暴在12日逐漸解除。喬州13日早上在20 號州際公路以南地區出現零星小陣雨，下午天氣轉為晴朗，最高氣溫在華氏40多度，接下來14日、15日早上最低溫為20多度，最高溫約華氏40度左右，本周稍晚氣溫則將回升到50度上下。

芝加哥地區13日迎來嚴寒天氣，NBC第五新聞頻道氣象學家薩克(Pete Sack)表示，該地區在寒風效應下，體感溫度可能達到華氏零下4度。

薩克說，14日大芝加哥可能降下幾場小雪，而個位數的低溫加上持續的西北風，將導致體感溫度持續維持在華氏零度以下。

15日芝加哥地區依舊酷寒，體感溫度低於零度，不過預料天氣將從15日開始轉暖，白天最高氣溫可望回升到20度左右。16日、17日天氣將更加溫暖，氣溫將接近40 度。

薩克說，本周末氣候回暖後，新一波寒流將在下周一(20日)降臨，屆時最高溫將僅個位數，最低溫甚至會跌到零下4度或更低。

喬州 芝加哥 低溫

上一則

華州新州長佛格森反對財富稅 籲削開支6%補財政缺口

下一則

緩解塞車又增加進帳 芝市長想仿效紐約開徵堵車費

延伸閱讀

去年伊州16賭場收入衝高 增11％至16.9億

去年伊州16賭場收入衝高 增11％至16.9億
台灣花蓮今晚8時12分發生規模4.5地震 9縣市有感

台灣花蓮今晚8時12分發生規模4.5地震 9縣市有感
芝加哥租房市場火熱 每套公寓十幾個租客競爭

芝加哥租房市場火熱 每套公寓十幾個租客競爭
風火災肆虐 洛縣多學區今續停課

風火災肆虐 洛縣多學區今續停課

熱門新聞

住在辛辛那提的小珠，日前住家遭祝融燒毀，她的另一半嚴重燒傷。(小珠提供)

住家遭大火燒光 華人屋主重傷 俄州家庭亟待援助

2025-01-08 10:41
密蘇里州堪薩斯市大雪。(周密提供)

暴風雪席捲 中西部積雪盈呎 華府、維州、馬州停班停課

2025-01-06 09:40
大華府地區的風雪，使許多學區7日繼續停課。(歐新社)

大雪低溫 大華府區學校 續放雪假

2025-01-07 09:23
佛州邁阿密男子帕夫洛夫斯基(Alexander Pavlovsky)在澤西市(Jersey City)曾是餐廳(如圖)的建築物裡，非法建造20多間個單元出租。(google map)

非法改建新州餐館租給低收入、無證客 佛州男遭控罪

2025-01-10 13:34

BBB：網路購物連5年登詐騙王座 AI犯罪愈來愈多

2025-01-09 13:58
俄亥俄州西維頓寶馬經銷商的一名員工，7日忙著為新車掃雪。（美聯社）

另一波嚴寒冰風暴新生成 本周襲擊中部20多州

2025-01-07 21:47

超人氣

更多 >
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
封面故事／掃碼點餐惹怨 餐廳改回紙本菜單

封面故事／掃碼點餐惹怨 餐廳改回紙本菜單
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」

野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼