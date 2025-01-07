大雪低溫 大華府區學校 續放雪假

大華府地區的風雪，使許多學區7日繼續停課。(歐新社)

大華府 地區的風雪，使許多學區 7日繼續停課，但學區官員表示，學校因風雪關閉兩天，不太可能推遲本學期的最後一天上課日。此外，氣象預測顯示，華府大雪後溫度大降，7日白天溫度徘徊在華氏15度到22度，加上每小時30到40哩的強風，體感溫度僅華氏8到18度。

美國國家氣象局表示，大雪加上強風、低溫，民眾外出務必格外小心謹慎，因為道路重新結冰可能會導致危險情況。此外，氣象預測指出，本周六可能會出現第二次降雪。

在維吉尼亞州，州法律要求學區每學年有180天教學日，即990個教學小時。在學區制訂新學年行事曆時，大多會將惡劣天氣造成停課的因素考慮在內。

維州 最大的學區費爾法克斯郡學區委員梅倫(Melanie Meren)稱，「該學區在教學天數和教學時間方面，已經超過了維州最低標準，安排行事曆時，早就將下雪可能影響的上學天數列入考慮，以確保我們完全能夠滿足教學要求，並讓學生在上課期間學習到他們應學的東西」。

該學區總監里德(Michelle Reid)說，學區的行事曆是社區大事，以阿靈頓公立學校為例，今年該校就在校曆中安排了13個傳統雪假；勞登郡和威廉王子郡學校的行事曆中也同樣包含類似的因雪放假日。

但華府公立學校的一位發言人說，位於首都的學區行事曆沒有事先排定「雪假」，因此對於這次連放兩天雪假，會不會推遲學校本學期最後上課日，還沒有做出決定。

馬里蘭州的蒙哥馬利郡和喬治王子城郡的學校行事曆，也跟維州一樣事先就排定了雪假天數。例如弗雷德里克(Frederick)校曆有五天雪假，只要放一天雪假，那麼在6月學年結束時，就會增加一天的上課天數。

梅倫說，不要將下雪天視為失去了學習機會，「學校都會在此期間發出資料給學生補充學習，」她說，這也是讓學生了解天氣變化，並以不同方式享受天氣的時候。

梅倫提到，「大風雪時，雖然某個地方看起來安全，但另一處可能就不安全了，而且我們有很多校車，甚至還有學生司機，且街道剷雪工作是由州府掌控。」