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失聯西北大學中國生找到 在德州遭邊境保護局拘留

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
西北大學一名來自中國的法學院碩士生，失聯將近一周後找到。(西北大學臉書)
西北大學一名來自中國的法學院碩士生，失聯將近一周後找到。(西北大學臉書)

根據最新消息指出，12月22日赴德州旅遊而失聯的西北大學法學院碩士中國生吳龐軍(Pang Jun Wu，音譯)，29日經中國駐芝加哥總領館確認，人已經找到。消息指出，吳龐軍是在德州美墨邊境遭美國海關與邊境保護局(CBP)執法人員逮捕，目前仍在拘留，至於遭逮捕原因尚不清楚。

日前在社交媒體小紅書上廣傳的尋人信息指稱，吳龐軍22日到德州旅遊，出發前稱要去位於德州的美國太空探索技術公司(Space X)參觀，之後預計於24日到同學家過聖誕節。

吳的母親表示，兒子在Space X參觀時，還曾跟她視訊，當時她還看到火箭塔及小型汽車的背景，不過，之後就在也無法聯繫上吳龐軍。根據家人描述，吳龐軍當時穿著藍色上衣、背著黑色背包。

吳龐軍今年秋季剛到西北大學攻讀法學院碩士。其德州的同學依約24日到車站接他，卻一直沒有等到吳龐軍。

吳失聯案在華人社區引起廣泛關注，包括駐芝總領事館、西北大學校方均加入尋人。

29日在小紅書發出尋人啟事的吳龐軍親友，再度發文稱「人已找到，謝謝大家」。該帳號表示，通過德州警察已經確認吳龐軍是安全的，他是被邊境巡邏拘留，具體情況不清楚但確定人是安全的。駐芝中領館隨後也證實了吳龐軍已經找到。

至於有人稱，吳是因為沒有攜帶護照才遭到CBP執法人員逮捕，也有人指Space X剛好位於美墨邊境，地處敏感才會造成吳被拘留，不過，這些說法都未受到證實。

德州 邊境 西北大學

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