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聖誕節早晨丹佛街頭發現棄嬰 狠心男女落網

編譯陳韻涵／即時報導
科羅拉多州男子西姆斯(左)及其女友瑟曼於聖誕節早晨爭吵後，男子將她六周大的兒子棄置在丹佛街頭。所幸目擊者及時發現，報警將男嬰送醫。這對男女正面臨虐童重罪指控。(取自亞當斯郡警長辦公室官網)
科羅拉多州男子西姆斯(左)及其女友瑟曼於聖誕節早晨爭吵後，男子將她六周大的兒子棄置在丹佛街頭。所幸目擊者及時發現，報警將男嬰送醫。這對男女正面臨虐童重罪指控。(取自亞當斯郡警長辦公室官網)

一名六周大的嬰兒聖誕節早晨被發現遭人狠心遺棄在丹佛街頭，一對男女稍後落網。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，聖誕節上午9時30分，科羅拉多州亞當斯郡(Adams County)警長辦公室接獲棄嬰通報，這名全身上下只包著尿布的男嬰被放置在汽車安全座椅內，棄置在丹佛一條馬路的中央分隔島上。

天氣資料顯示，男嬰被發現前的氣溫，僅約華氏34度到37度。

調查人員表示，一名目擊者看到一名男子把嬰兒汽車座椅連同男嬰留置在佩科斯街(Pecos Street)7490號附近、36號公路以北的安全島中間。

這名女性目擊者走近一看，發現汽座裡面躺著一名男嬰，她對著該名男子大喊把孩子帶回去，但男子卻說：「那是她的孩子，給她吧！」

這名女性目擊者打電話給她的姐妹，稱她自己礙於通緝令而不想報警；她把嬰兒帶回家裡，等待姐妹抵達，再由姐妹照顧男嬰，直到警察抵達。

男嬰後來被送到科州兒童醫院由一名社工在照顧，並接受預防性檢查。警方報告顯示，男嬰身上沒有明顯外傷，但體內驗出古柯鹼陽性反應。

25日晚間8時30分左右，警方宣布逮捕一對男女，分別是男嬰33歲的生母克里斯提娜‧瑟曼(Christina Thurman)，以及她42歲的男友西姆斯(Jarvis Sims)，兩人面臨虐童重罪指控。

警方報告指出，瑟曼和西姆斯25日早上發生爭吵，西姆斯憤怒之下將男嬰遺棄在馬路上。

西姆斯和瑟曼26日上午出庭，亞當斯郡法官賈克‧林‧羅素(Jacque Lyn Russell)斥責瑟曼說，丟棄嬰兒的行為「危害妳的兒子，無論是身體層面，還是精神層面」。

亞當斯 聖誕節 科羅拉多州

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