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波士頓精英校錄取方法涉歧視白人和亞裔生 最高院駁回、保守派大法官不贊同

記者顏伶如／即時報導
波士頓地區精英高中暫時更改錄取辦法遭家長抗議涉嫌歧視白人學生和亞裔學生而提告，訴訟9日被最高法院駁回。(美聯社)
波士頓地區精英高中暫時更改錄取辦法遭家長抗議涉嫌歧視白人學生和亞裔學生而提告，訴訟9日被最高法院駁回。(美聯社)

波士頓地區精英高中暫時更改錄取辦法遭家長抗議「涉嫌歧視白人學生和亞裔學生」而提告，訴訟9日被最高法院駁回。保守派大法官艾里托(Samuel Alito)、湯瑪斯(Clarence Thomas)則提出不同意見。

學生就讀年級從7年級至12年級的波士頓拉丁學校(Boston Latin School)、波士頓拉丁學院(Boston Latin Academy)、歐布萊恩數學與科學學校(O'Bryant School of Mathematics and Science)原本都有入學考試規定，但疫情期間波士頓學校委員會(Boston School Committee)以舉辦實體考試不符防疫安全為由暫時取消，改以學生學業成績表現為評估標準，並以家庭收入、住家郵遞區號(Zip codes)加權計分，分配錄取名額。

家長對波士頓學校委員會取消入學考試提告，但聯邦第一巡迴上訴法院合議庭裁定校委會勝訴，理由是波士頓暫時取消考試的措施並不違反最高法院2023年6月禁止大學招生以種族背景為考量的判例。

最高法院9日駁回家長上訴，第一巡迴上訴法院裁決維持有效。學校指出，白人學生與亞裔學生錄取率相對較高，沒有遭到歧視。

保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)說，波士頓學校委員會的招生辦法令人憂心。不過，戈薩奇同時指出，波士頓學校委員會取消入學考試的臨時措施如今已經取消，最高法院也沒有介入此案的必要。

美聯社報導，波士頓學校委員會取消入學考試的新版規定，只有實施過一次。今日美國報(USA Today)報導，目前三所學校後來招生辦法都有更改，學生組成也變得比過去幾年更多元化。

艾里托在不同意見書裡指出，上訴法院裁決是「醒目的憲法錯誤」，恐讓以種族背景為考量的平權招生措施變成永久存在，違反最高法院去年判決。湯瑪斯也指出，採行新版規定時顯然種族因素是「非常重要」的考量。

波士頓 亞裔 歧視

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