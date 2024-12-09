波士頓精英校錄取方法涉歧視白人和亞裔生 最高院駁回、保守派大法官不贊同
波士頓地區精英高中暫時更改錄取辦法遭家長抗議「涉嫌歧視白人學生和亞裔學生」而提告，訴訟9日被最高法院駁回。保守派大法官艾里托(Samuel Alito)、湯瑪斯(Clarence Thomas)則提出不同意見。
學生就讀年級從7年級至12年級的波士頓拉丁學校(Boston Latin School)、波士頓拉丁學院(Boston Latin Academy)、歐布萊恩數學與科學學校(O'Bryant School of Mathematics and Science)原本都有入學考試規定，但疫情期間波士頓學校委員會(Boston School Committee)以舉辦實體考試不符防疫安全為由暫時取消，改以學生學業成績表現為評估標準，並以家庭收入、住家郵遞區號(Zip codes)加權計分，分配錄取名額。
家長對波士頓學校委員會取消入學考試提告，但聯邦第一巡迴上訴法院合議庭裁定校委會勝訴，理由是波士頓暫時取消考試的措施並不違反最高法院2023年6月禁止大學招生以種族背景為考量的判例。
最高法院9日駁回家長上訴，第一巡迴上訴法院裁決維持有效。學校指出，白人學生與亞裔學生錄取率相對較高，沒有遭到歧視。
保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)說，波士頓學校委員會的招生辦法令人憂心。不過，戈薩奇同時指出，波士頓學校委員會取消入學考試的臨時措施如今已經取消，最高法院也沒有介入此案的必要。
美聯社報導，波士頓學校委員會取消入學考試的新版規定，只有實施過一次。今日美國報(USA Today)報導，目前三所學校後來招生辦法都有更改，學生組成也變得比過去幾年更多元化。
艾里托在不同意見書裡指出，上訴法院裁決是「醒目的憲法錯誤」，恐讓以種族背景為考量的平權招生措施變成永久存在，違反最高法院去年判決。湯瑪斯也指出，採行新版規定時顯然種族因素是「非常重要」的考量。
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