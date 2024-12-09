我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：拜登還沒卸任就讓權川普 引起民主黨內抱怨

川普：上台首日終止非法移民子女出生公民權

亞裔餐廳小心…「霸王餐」團夥吃飽喝足 不免單就給差評

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝城一家越南餐廳東主稱，餐館遭一群吃霸王餐的消費者光顧。(pexels)
芝城一家越南餐廳東主稱，餐館遭一群吃霸王餐的消費者光顧。(pexels)

芝城一名亞裔餐館老闆日前分享近期經歷的另類詐騙稱，一群顧客進入他的餐廳消費，但吃飽喝足之際，開始大聲抱怨食物不好、服務欠佳，並威脅老闆如果不給他們免單，就要上網給餐館差評，在對方人多勢眾下，導致商家只得認賠了事，他希望藉此提醒其他餐廳，尤其是亞裔業主提高警覺這個專吃「霸王餐」群體的另類詐騙。

在芝城Tri-Taylor小區開設越南餐館Standard Pho的東主陳麥可(Michael Tran，音譯)，在他的餐廳內貼滿了「詐騙警示」的標語，告示紙張上提醒消費者，所購買的食物可能無法退款。

陳麥可接受芝加哥ABC新聞台訪問時表示，這類行為讓餐廳相當頭痛，他說，這些人至少四、五個人一組來這裡用餐，坐下來吃到快吃完後，他們就會站起來大吵大鬧。他表示，所以張貼警告通知，就是因為這些顧客的不良行為。

陳麥可說，他們一般在快用餐完了的時候，開始吵鬧，「大喊大叫說不喜歡這些食物，他們因此不想付錢。」陳麥可特別提到，他聽說在芝城華埠也有發生類似案例。

他表示，一般亞裔開的餐廳裡，大多數員工都不會說流利英文，所以也常常影響溝通，一旦發生遭到惡意吵鬧想免單事件時，他們會感到慌張。這時想吃霸王餐的這群「詐騙者」，就會向餐廳員工威脅稱，如果要跟他們收費，就會上網投訴給差評。

陳麥可說，他因此損失了400、500元，在張貼警告通知後，希望能夠阻止這些吃霸王餐的惡客行為。

吃霸王餐的顧客並不少見，除了陳麥可的越南餐館外，在芝市小熊隊球場附近經營酒吧的一名女東主說，她也遭遇顧客白白吃喝卻沒有付款成功的情形。未具名的她表示，通常這些準備吃霸王餐的顧客，都會一群出現，他們用餐結束後，給了假的信用卡後離去，餐廳因此損失了500多元的餐費收入。

之前有華裔餐館業者分享，吃霸王餐顧客不少見，每月都會碰到三、四起，且花樣百出。有些顧客以去洗手間為由，趁機不買單悄悄離店；有些顧客公然拒絕付錢，大搖大擺直接走人；也有顧客以食物不好吃、服務態度不好為由，不付錢離開。甚至還有些顧客以另類方式吃霸王版，他們在店裡支付信用卡，但事後向銀行投訴，撤回帳單費用。

芝城 亞裔 越南

上一則

西雅圖明年最低時薪 升至20.76元 餐飲業員工憂收入減少、裁員

延伸閱讀

芝城包裹盜竊嚴重 高居全美第3 年損2.6億

芝城包裹盜竊嚴重 高居全美第3 年損2.6億
芝城前11月均溫57℉史上最高 12月均溫如到27.1℉ 將成最高溫年份

芝城前11月均溫57℉史上最高 12月均溫如到27.1℉ 將成最高溫年份
項邦珍連任芝城中華會館主席 新一屆職員元旦宣誓就職

項邦珍連任芝城中華會館主席 新一屆職員元旦宣誓就職
越南女首富涉120億美元詐欺死罪 90億美元可買命

越南女首富涉120億美元詐欺死罪 90億美元可買命

熱門新聞

印第安納波里斯一名男子走出家門拿包裹時，發現附近溝渠裡有兩名女嬰坐在2個汽車座椅裡，當時戶外氣溫低於冰點；所幸女嬰安然無恙。(印第安納波里斯大都會警察局照片)

印州偷車賊把2嬰丟棄溝渠 氣溫僅27℉幸被好心男救回

2024-12-03 20:27
華詩語走在這個人行道上時，被左轉的垃圾車撞倒，不幸傷重去世。(記者王明心/攝影)

抵美才半年 北卡13歲華人女童過馬路遭垃圾車撞斃

2024-12-05 08:56
印裔納雷許(左)涉嫌謀殺妻子瑪姆塔(右)。(領英／臉書)

疑殺妻後分屍丟棄還謊報失蹤 維州亞裔夫遭控謀殺

2024-12-03 10:04

川普擬大規模遣返 新賓60萬人恐成目標

2024-12-07 01:14
示威群眾4日聚集在聯邦最高法院外，要求大法官保護跨性別青少年權益。(美聯社)

最高院審理田州「未成年人禁變性」禁令 聯邦大法官恐支持

2024-12-04 22:07
佛州寶藏海岸附近著名的18世紀西班牙艦隊沉船寶藏，於2015年被打撈業者從中盜走的37枚金幣，現已找回，總價值估計超過100萬元。(美聯社)

佛州外海打撈18世紀沉船趁機偷走50枚金幣 當局追回37枚

2024-11-27 19:49

超人氣

更多 >
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
坐完月子了？ 張柏芝神隱一年終於現身 被爆生第4胎

坐完月子了？ 張柏芝神隱一年終於現身 被爆生第4胎
甩開一整年霉運 4星座「鴻運當頭」矛盾誤解都解開

甩開一整年霉運 4星座「鴻運當頭」矛盾誤解都解開