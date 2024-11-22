網購旺季來臨 包裹失竊最多城市、快遞公司排名出爐

隨著網購成為趨勢，包裹失竊情形也不斷增長。(pexels)

繁忙的節日購物季節來臨，保全公司SafeWise發布一份最新的年度盜竊報告指出，儘管包裹盜竊情況似乎有所緩和，但數量仍然非常高，其中紐約包裹失竊金額累計達10億元，高居全美之冠。費城 、芝加哥 緊追其後，名列第二、第三；而芝城的人均失竊事件最高，每千戶家庭就有728個曾受害。

報告數據顯示，去年全美約有1.2億件包裹被竊，總損失金額近160億元。另一份由Security.org發布的報告也顯現相同的結果，該報告調查了全美50州共1萬1000位成人，分析指出，約四分之一的美國人曾遭遇包裹盜竊，過去三個月則約有1400萬人的包裹曾經被竊。

感恩節即將來到，年底購物旺季隨之展開，SafeWise的分析報告特別列出2024年包裹遭竊最多的十大城市，希望藉此提高民眾警覺。

包裹遭竊最嚴重前十名城市，依序為紐約市、賓州費城、芝加哥、華府、德州 休士頓、喬治亞州亞特蘭大、北卡夏洛特(Charlotte)、德州達拉斯、麻州波士頓、俄亥俄州克利夫蘭。

平均每個被盜包裹的平均價格為204元，這意味著今年夏季期間，有將近30億元的網購商品被盜。調查還發現，十個消費者中有九個每月至少會網購一次，五成則大約每周就會上網購物。

一般家庭中有42％有時不會鎖門，約15％即使有人在家也沒有鎖門，這類的疏忽往往讓這些家庭容易成為竊賊的目標，也增加了包裹遭竊的機率。

報告提到，住家門外遭竊的包裹中，以亞馬遜的遭竊率最高，達33.2%，其次為美國郵局USPS(遭竊率18.3%)、FedEx以17.1%、UPS的失竊率為15.7%居第四。而超市外送的食物、生鮮，竊盜率也有7％。

報告還發現越來越多人採取行動防範包裹失竊，全美平均每四個人中只有一人未採取任何行動防止住家包裹遭竊，但在遭遇過失竊後，每十個人就有超過八個會強化防範措施。

Security.org的調查顯示，52％的家庭裝上了監視攝影機，而在去年此比率只有42％。

保全業也提出多項強化防止包裹被竊的建議，包括「不要讓包裹無人看管」、「將包裹寄到商店、郵局信箱」、「要求收件者簽名確認」、「使用手機或應用程式來接收包裹送抵通知」，如果無法在家接收包裹，可將包裹送到其他有人接收處，或使用包裹寄存服務，或拜託鄰居、親友接收，或在門前安裝上鎖的包裹收取箱。