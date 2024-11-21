伊州最高法院推翻非裔演員虛構仇恨犯罪指控

前「嘻哈世家」非裔演員史莫里特。(美聯社)

伊利諾州最高法院21日做出一項重大裁決，推翻對前「嘻哈世家」(Empire)非裔演員史莫里特(Jussie Smollett)虛構仇恨犯罪 的指控，此舉將使這位明星得以免除五個月監禁刑期。

史莫里特幾乎對其案件的每個方面都提出質疑，他辯稱，就在他於2019年2月被起訴後的一個月，庫克 郡伊州 檢察官辦公室就跟他達成了協議，該協議撤銷了對他的指控，史莫里特說，他的法律問題當時本應就此畫下句點。

最高法院表示，史莫里特一年後又遭法院指派的特別檢察官相同的罪名起訴時，庫克郡檢察官的協議避免了他一罪二審。伊州最高法院21日因此裁定，檢察官撤銷對史莫里特的所有指控的爭議性決定，等同認罪交易，因此一年後由特別檢察官提起的訴訟無效。

特別檢察官韋伯(Dan Webb)說，法院的裁決令人失望，而這次裁決的關鍵在於庫郡伊州檢察官促成的撤銷先前案件的協議，並非他的團隊的失誤。

史莫里特於2021年被判五項擾亂秩序罪，判決入獄150天，他服刑六天後獲釋等待上訴，去年，上訴法院維持史莫里特的重罪判決，因為他跟兩名共犯一起向警方說謊。

他還被判緩刑兩年多，並需向芝市償還將近13萬元的警察加班費，該案曾引起全國關注。

法院文件顯示，史莫里特稱他2019年1月他在前往賽百味三明治店時，在芝市Streetville區遭到種族歧視及反同志的攻擊。警方經過調查後，反將焦點轉往史莫里特，最終向史莫里特及歐桑戴羅兄弟(Abel、Ola Osundairo)提控，指三人共同參與的假造的仇恨犯罪，其中史莫里特的確付錢給安排攻擊的歐氏兄弟。

在被告律師主張一罪不能二審，否則違反第五修正案後，庫克郡伊州檢察官福克斯(Kim Foxx)放棄了對他向警方提供虛假證詞的指控，但後來一名特別檢察官被指派重新調查該案，並對史莫里特提出新的同一罪名起訴。

21日在兩位法官棄權下，大法官羅徹福特(Elizabeth M. Rocheford)以5：0的票數裁定，第二宗起訴案違反史莫里特的正當程序權利，因為他已履行先前認罪協議的要求，繳交保證金並提供了社區服務。

羅徹福特在長達32頁的判決書中寫道：「我們知道此案引起了公眾的極大關注，許多人對原案的裁決不滿，並覺得不公平。」她說，儘管如此，比任何一樁刑事案件的解決更不公正的是：本法院裁定伊州不需遵守履行人們所信賴的協議。