FBI：金條詐騙橫掃威州 49人失金1300萬 1華裔車手落網

FBI表示，詐騙份子要求受害者將存款全數購入黃金，然後再以黃金可代存入聯邦儲備銀行為名取走所有金條。(pexels)

聯邦調查局(FBI )指出，威斯康辛州至少有49人遭到金條詐騙，損失高達1300萬元，平均每名受害者被騙走25萬。FBI表示，受害者一開始收到電話，稱奇銀行帳戶被駭應改購金條比較保險，接著又以保管名義收走黃金逃逸。威州警方稱，一名參與金條詐騙的華人男子梁君傑(Junjie Liang，36歲，音譯)已落網，預計明年1月開庭審理。

FBI表示，這類金條詐騙案的模式，受害者最先會接到電話，並指出他們的銀行帳戶遭駭，為了保護他們的存款，應轉投資 黃金，接下來他們會說服當事人把購入的黃金交給他們保管比較安全，還說黃金會送到華府的聯邦儲備銀行(Federal Reserve)。

在當事人同意後，就會有專門的快遞人員到他們的家中取走黃金，接著黃金就消失無蹤。

●稱IP遭盜用且帳戶被駭

威州一名受害婦女出面陳述其受騙經過，她說，她是在ipad上收到一封自稱來自Apple公司人員的電子郵件，郵件說該婦女的IP地址遭盜用，因為這名婦女用的是蘋果手機跟ipad，因此信以為真，接著她還依照指示撥打了一通電話。

這時收話方謊稱自己是聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)的主管Alvaro Bedoya，他向威州婦女表示，「你的身分被盜用，而且有人駭入你的銀行帳戶」，接著受害者奉命告訴銀行員，她正在協助家庭成員投資生意，接著對方指示她將現金全數購入金條，買了金條後，會有專門快遞員到家中取貨後存在聯邦儲備銀行，以確保萬無一失。

●要受害者改購金條並代為存放

威州警方表示，他們後來查到兩次前往該名受害婦女家中取走黃金的男子為帕特爾(Gourav Patel)，帕特爾是在FBI在明尼蘇達州的一次誘捕行動中，發現其車內有一個曾經裝過金條的盒子上，寫了威州受害婦女地址，因此將兩案連結起來並將他逮捕。

警方稱，經過調查，帕特爾的足跡包括明州 、威州、伊利諾州、印第安納州，警方據信這些地方應該都有受害者。

此外，在威州瓦其沙(Waukesha)，警方也逮捕了一名金條詐騙案的快遞取貨員，這名華裔男子梁君傑，被控詐走當地一名84歲老婦超過70萬的現金跟金條，法院文件指出，受害者從瓦其沙州立銀行(Waukesha State Bank)提領了數十萬存款，然後到一家金舖購買了金條，再由梁君傑到她家中拿走這些金條，梁君傑被捕的當天，他正從休士頓飛往芝加哥。梁案預定明年1月開審。

●鎖定年紀大且積蓄多者行騙

FBI主管探員Michael Hensle表示，詐騙份子透過恐懼來欺騙受害者，年紀較大、積蓄較多者，通常成為騙徒鎖定的目標。上述兩起案件中，警方逮捕了判斷為跨國騙局的底層參與人員，FBI稱，這些騙局的主腦很可能源自於海外，他表示，FBI正致力抓捕其他涉案人。

儘管警方抓到了快遞員，但在大多數情況下，受害者卻幾乎很難拿回損失的金錢。例如帕特爾已經在威州、明州法庭認罪，他被判了刑且被勒令償還受害者損失的數十萬元。不過，帕特爾關了233天後或緩刑出獄並遭遣返印度，而該名威州受害婦女至今卻連一分賠償都沒有拿到。