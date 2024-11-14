因應川普勝選 伊州長、科州長創聯盟對抗「專制威脅」

科州州長波立斯。(州長臉書)

川普 在總統大選獲勝，加上共和黨 掌控了國會參眾兩院的多數席次，整體政治局勢使民主黨官員、民代紛紛規畫對策因應。伊利諾州州長普立茲克及科羅拉多州州長波立斯(Jared Polis)13日宣布組成州長聯盟，藉此對抗「日益增加的專制威脅」，並旨在川普再次執政期間加強民主。

這個名為「州長保護民主聯盟」(Governors Safequarding Democracy，GSD)的目標，在保護各州的民主制度，並充分利用其集體立法、預算、行政和管理權力，普立茲克說，該組織將促進各州間的合作。

該聯盟標誌著普立茲克最新的全國性努力，他正在考慮是否爭取伊州第三次州長連任，或加入角逐民主黨2028年總統候選人。普立茲克去年成立了非營利組織「Think Big America」，主要支持墮胎權的投票提案，該組織過去一年來在全美七州獲得勝利。

新成立的州長聯盟號稱「無黨派」聯盟，但普立茲克及波立斯都沒有詳細說明共和黨的參與情況，也沒有提及川普本人。普立茲克說，已經跟共和黨州長聯繫，很多州長都對此很感興趣，但他不會說出這些州長的名字。

普立茲克表示，該聯盟將聚焦環境保護及大規模遣返 的威脅議題，他並提到，「無法接受」川普未來團隊想利用藍州國民兵協助執行大規模遣返行動。他說，「我堅決不會允許他們這樣做。」

該聯盟還將致力於保護選舉系統的完整性，包括防範來自外國實體的干擾。普立茲克說，「我們一直在警惕來自伊朗、中國、俄羅斯對伊州系統的攻擊，因此除了聯邦政府外，我們必須也對這項情況做出回應，以免在聯邦政府不足或未以我們喜歡的方式應對時，我們可以保由自己的回應權利。」

普立茲克補充，該聯盟的目標是保護行政機構、選舉組織及州級法院，並為州長及團隊編寫應對「新興威脅」的指南。聯盟的資金來自於慈善捐贈，普立茲克特別表明自己沒有出資。