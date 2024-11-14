馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋

馬州地方法院法官13日裁定涉嫌殺母的蒂芬妮‧張不得保釋。(馬州地方法院官網截圖)

馬里蘭州地方法院法官13日在洛克威爾(Rockville)的保釋庭，裁定涉嫌弒母、被控一級謀殺罪的29歲華女 蒂芬妮‧張(Tiffany Zhang)不得保釋。張女4日涉嫌以手機毆打母親胡桂春(Guichun Hu，音譯，63歲)頭部致死，接著打電話向警方報案，不過，張女13日在庭上卻稱，「母親沒死，我不認為有任何人死亡，他們只是消失了。」

馬州 地方法院法官葛林恩(Michael O. Glynn)說，「很明顯」張女不具備接受審判的能力，考慮其健康狀況而決定將她繼續拘留。

在聽證會上，法官詢問人在蒙郡監獄 並透過視訊出庭的張女，是否知道自己身在何處？張女回應：「他們告訴我是在監獄。」

當葛林恩詢問蒂芬妮‧張是否了解自己面臨的是謀殺指控時，張女要求法官解釋「謀殺」的定義。張還說她的母親還活著，「她沒有死，我不認為有任何人死亡，他們只是消失了。」

在聽證會結束時，葛林恩下令張女不得保釋，並安排在明年4月29日舉行能力聽證會，該聽證會將決定張女是否有能力接受審判。

蒂芬妮‧張目前由一位公設辯護律師代表，公設辯護律師辦公室發言人表示，此案仍處於非常早期階段，任何人在此時發表任何結論都是錯誤的，「我們的辦公室在努力代表蒂芬妮‧張調查此案的事實及情況。」

張女為一名統計分析師，擁有馬里蘭大學生物統計學碩士學位。根據其領英紀錄，她在2017年從馬大大學部畢業時，學業成績優異，名列Summa Cum Laude榜單，更獲得生物科學系的傑出畢業生榮譽。

法院文件顯示，蒙哥馬利郡警方在4日上午10時前，接到蒂芬妮‧張的911報警電話，張女自稱把母親殺了，而她正在大門口等警察來，根據911的錄音顯示，張女表示她在「昨天黃昏」於「目擊者及圍觀者」面前，用手機打死了母親。

警方表示，張女所在的地址，過去有不少報警紀錄，從去年1月至今年11月，警察總共接過30次電話，其中至少兩次警方向張女發出緊急評估申請，以便將她送往醫院。輔導員也曾四度造訪張家，另外還有來自張家朋友的九通報案電話，主要請求警察到張家查看安全；而張女自己也至少打過六次電話報警，其中兩次指控鄰居偷走錢包。

4日警察在接到911電話後，先建議調度員打電話給張女母親，但調查員經過兩次嘗試想聯繫胡桂春，電話無人接聽且均轉到語音信箱。

當警察趕抵現場後，在屋外草叢發現一具女性屍體，後經證實為就是63歲的胡桂春。據警方表示，屍體已送往巴爾的摩法醫辦公室屍檢，以確定其死亡方式及原因。

根據起訴文件，警員在現場發現胡桂春時，發現她的頭部有「明顯的創傷。」

文件提到，張女隨後「在沒有意外的情況下」被捕，之後承認殺害了她的母親。警方隨後將張女帶到蓋瑟斯堡(Gaithersburg)警局總部進一步審問。法院文件顯示，張女在警察總部說，她將母親引到外面後將她毆打致死。

華盛頓郵報報導，張女原本應該在被捕兩天後舉行保釋聽證會，但蒙郡監獄管教人員表示，讓張女跟其他被告一起站在一個裝有攝影機的房間裡，讓被告通過視訊出庭並不安全。一名獄警告訴法官歐立佛(Aileen Oliver)表示，要將張帶到講台上，需要使用武力及約束椅。法官因此同意將保釋庭推遲至13日。

張女的預審將在12月6日舉行。