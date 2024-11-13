我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

梅蘭妮亞這回不當全職第一夫人了 傳不搬入白宮

芝加哥華埠2華男身中多槍陳屍住處 疑涉毒品交易

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
發生兩死槍擊案的社區，住戶幾乎都是華人。（特派員黃惠玲/攝影）
發生兩死槍擊案的社區，住戶幾乎都是華人。（特派員黃惠玲/攝影）

芝加哥警局表示，華埠南諾摩街(S. Normal St.)夾24街的一處連棟屋，12日晚間約10時發生一起致命槍擊案，兩名華人男子在該處住宅內遭槍殺，非裔槍手逃逸。根據可靠消息來源指出，該住處疑為毒品交易站，槍手疑佯裝買家搶劫行凶，全案仍由警方調查中。

這起兩死槍擊案發生在12日晚間9時56分左右，槍擊案地點聚居相當多華裔，發生凶案連棟屋的鄰居，在晚間回到家時發現異狀報警，警方抵達現場時，發現第一名受害者躺在房屋停車場的兩輛汽車間，身上有多處槍傷，該名受害者當場死亡。

第二名受害華男肩膀部位中槍，經送醫仍宣告不治。兩名死者身分仍待法醫辦公室公布。

警方判斷這起槍擊案在住屋內發生。由於警方稱兩名死者為槍手鎖定的特定目標，華埠治安互助隊(義警隊)隨後發出社區公告表示，相信該起致命槍擊案為單一事件，社區目前不會有進一步危險。

義警隊呼籲附近社區住戶如果安裝了監視攝影機，請查看12日晚間8時30分到9時15分之間，是否錄到任何可疑人事物，如發現任何線索盡快跟義警隊聯繫，以協助警方辦案。

部分鄰居表示，案發時間前曾聽到連續槍響，當時感到非常害怕，「樓下短時間來了三、四十名警察，並在現場圍起黃色禁入布條」。

根據本報記者13日上五在案發現場走訪多位附近居民指出，該起槍擊案疑涉及毒品交易，槍手可能佯裝買家上門而開槍行搶，12日晚間警察抵達現場後在場目擊的住戶稱，兩名華男遭槍擊後疑衝往戶外求救未果。居民稱，兩名死者為案發房屋的租客。

緊鄰案發連棟屋的公寓大樓一名住戶表示，小區治安欠佳已經好長一段時間，連停在樓下停車場車位的車子都被偷、被打破玻璃被竊，住戶指責附近多家娛樂場所聚集，多少造成住宅區安全隱憂。

發生兩死槍擊案的社區，住戶幾乎都是華人。（特派員黃惠玲/攝影）
發生兩死槍擊案的社區，住戶幾乎都是華人。（特派員黃惠玲/攝影）

槍擊 華埠 華男

上一則

川普新醫保計畫 白卡福利或巨大變動 ACA保費恐飆升

延伸閱讀

是否聯結社區 是獨居老人生活品質關鍵

是否聯結社區 是獨居老人生活品質關鍵
市府欠款未還致運營困難 民代助華埠兒童陪護中心索回

市府欠款未還致運營困難 民代助華埠兒童陪護中心索回
紀念國父誕辰 中華公所與僑團前往華埠公園獻花

紀念國父誕辰 中華公所與僑團前往華埠公園獻花
布碌崙10月槍擊案和性犯罪激增 其他重罪持續下降

布碌崙10月槍擊案和性犯罪激增 其他重罪持續下降

熱門新聞

喬州推出客製化白卡計畫(Pathways to Coverage)，要求投保者必須每月工作80小時，但僅4000多人加入。(youtube截圖)

川普上台改革醫保 持白卡、有病史者或面臨巨大變動

2024-11-12 09:25
發生兩死槍擊案的社區，住戶幾乎都是華人。（特派員黃惠玲/攝影）

芝加哥華埠2華男身中多槍陳屍住處 疑涉毒品交易

2024-11-13 09:10
西雅圖中國城連兩日共傳10起隨機砍人案，一名34歲嫌犯落網。(美聯社)

西雅圖中國城連2天爆10起隨機砍人案 34歲嫌犯落網

2024-11-08 23:30
伊州州長普立茲克。(州長辦公室 )

伊州長喊話川普：找我的人麻煩 得先過我這關

2024-11-08 09:37
解除婚約後，婚戒歸誰？麻州高等法院8日一宗判決裁定，即使是男方主動取消婚約，女方仍須退還訂婚戒指。(路透)

男取消婚約...女須還7萬訂婚戒 麻州高院終結60年來的州法

2024-11-08 21:07
新墨西哥州遭遇今年冬天第一場大型暴風雪，積雪已超過1呎。(美聯社)

新墨州和科州暴風雪 4萬戶停電

2024-11-08 19:48

超人氣

更多 >
川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普不按牌理出牌 福斯主播赫塞斯將任防長 觀察家錯愕

川普不按牌理出牌 福斯主播赫塞斯將任防長 觀察家錯愕