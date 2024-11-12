川普上台改革醫保 持白卡、有病史者或面臨巨大變動

喬州推出客製化白卡計畫(Pathways to Coverage)，要求投保者必須每月工作80小時，但僅4000多人加入。(youtube截圖)

川普 上任後的改革現行醫療保健，可能會對全美數百萬人帶來影響。喬治亞州愛默蕾大學(Emory University)伍德魯夫護理學院(Woodruff School of Nursing)助理教授倪克普爾(Jaqueline Nikpour)說，該改革將使每個喬州 人都會受到或可能受到某種影響。健保 業專家分析，其中白卡(Medicaid)、承保既有病史、子女可列父母雇主健保涵蓋範圍至26歲等，最可能出現巨大變動。

亞特蘭大憲法報(Atlanta Journal-Constitution)報導，醫療健康專家透過川普及其競選團隊所說過的言論中，分析川普的健保優先考量及非優先項目。

健康研究機構KFF執行副總裁李維特(Larry Levitt)表示，鑑於共和黨人正在尋找縮小開支的辦法來為減稅籌措資金，很顯然白卡及「可負擔醫療法案」(ACA)削減，都將成為談判桌上的議題。尤其川普曾表示，可負擔健保不是好的計畫。

研究人員表示，屆時受影響者可能包括130萬個參加ACA的喬州人，以及在接受例行健康篩檢前不知道自己患病的人，還有成年子女加入父母雇主健康保險的家庭、床位由白卡資助的養老院老人等。

KFF的ACA專案主任寇克斯(Cynthia Cox)表示，從2018年至今，不計算補貼金額的話，可負擔醫療法案市場(Marketplace)的健保費平均每年增長五成。川普上任後首批削減措施之一，可能會影響喬州在新冠疫情期間推出降低所有收入者保費的「加強補助」政策後，加入該項健保的族群約70萬名。因該補助到2025年12月到期，如果川普團隊決定不再延長這項優惠，從2026年1月起，ACA保費將大幅飆升。

ACA強制要求市場各種保險計畫提供基本必要福利，例如要求雇主保險計畫覆蓋提供預防性篩查以檢測潛在疾病，或者允許父母將子女的健保保留在公司健保計畫直到26歲，而川普上台後潛在的健保變革，對上述規定都將產生明顯影響。

白卡方面，喬州目前有200萬人獲得這項由州府及聯邦提供的醫療補助，KFF負責白卡計畫的主管盧都維茲(Robin Rudowitz)說，兒童及殘障者，還有需要長期照顧的老人家，是白卡計畫的主要群體，而之前喬州州長坎普曾跟前總統川普合作打造了喬州的客製化白卡「Pathways to Coverage」，該計畫承保範圍僅限於每月工作80小時的貧困成人，喬州約24萬名的無健保窮人中，僅4000多人加入。

坎普辦公室發言人道格拉斯(Garrison Douglas)說，目前州長團隊正研究如何調整該計畫，以便在川普新任期中順利施行。

本身是醫生的喬州州眾議員歐曉瑜(Michelle Hsiao Au，民主黨)也預期可負擔健保計畫會有巨大變動。她說，屆時人們將因為一些過往病史被ACA拒保，她表示，共和黨不僅入主白宮，而且橫掃參議院，並接近拿下眾議院，而像已故的亞利桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)願意站出來反對川普廢除ACA的人，已經不存在。