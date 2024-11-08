比特幣可付稅 底特律成全美接受加密貨幣納稅最大城

底特律宣布從明年起，將接受市民以比特幣等加密貨幣支付稅金。(pexels)

密西根州底特律市7日宣布，從明年開始，底城居民將可以使用加密貨幣 支付稅款及其他市級服務費用，底特律也因此將成為全美接受加密貨幣繳交稅金的最大城市。

底特律市府表示，交易將透過PayPal管理的安全平台進行。市府說，這項改變的目的在於「探索可提升公共服務、加強公民參與、促進經濟成長的創新科技。」

底城財務長帕特爾(Nikhil Patel)表示，該市仍未決定這項新付費方式的確切日期，他說，目前僅確認約2025年中旬實施。

底城市長杜甘恩(Mike Duggan)表示，底特律正在建造一個對科技友善的環境，以增強企業家與居民的聯繫及能力，「我們很高興成為美國第一批探索區塊鏈公民應用的主要城市之一，並允許居民使用他們的加密貨幣做為支付選擇。」

這項措施是由市民伊斯特利(Daniel Easterly)不久前在一場社區會議中提出構想，市府很快採取行動落實。伊斯特利在過去十年一直在投資 加密貨幣，現在則是一名區塊鏈技術的企業家，對於市府劍及履及的做法，他表示很感謝自己的聲音被聽見。

帕特爾說，隨著支付平台的不斷演進，開放使用加密貨幣一直是他們的選項之一，所以聽到伊斯特利的提議後，很快獲得共鳴。他表示，明年起，使用比特幣等加密貨幣，就可以支付底城的稅金及一些城市服務的費用。

他說，屆時在市府的支付平台上，將提供信用卡、支票 、PayPal、PayPal cash、PayPal with crypto等付款方式的選擇。

佛林特密西根大學(University of Michigan-Flint)創新與科技學院教授巴提斯(Timothy Bates)說，新的付款方式特別對從事科技工作的居民有利。「我通過區塊鏈，支付家居裝修店Lowe's為我安裝陽台的費用」，假使你是透過加密貨幣及交易賺錢，然後政府允許你把這些收入繳稅或其他市府費用的話，民眾明顯受益，「因為他們在現實世界可能沒有能力支付這些帳單。」

雖然民眾是以加密貨幣付款，但底城並未投資這類貨幣，因此這些近帳將透過PayPal轉換為美元交給底城市府。

杜甘恩說，市府希望藉此吸引及留住年輕人才，鼓勵科技創業者入住底城。