伊州長喊話川普：找我的人麻煩 得先過我這關

伊州州長普立茲克。(州長辦公室 )

伊利諾州州長普立茲克正在整理數千頁的「2025計畫」(Project 2025)，以加強法律資源，並尋找擴展生育權和環境保護的方法，同時更探索他自己的政治前途。

普立茲克還向州民承諾，如果川普 擔任總統期間威脅到該州人民的機會，他將捍衛伊利諾州，「你要找我的人麻煩，就得先過我這關。」。

民主黨 人已經開始分析選舉過程，試圖理解川普取得壓倒性勝利的原因。普立茲克說：「我不知道，我覺得現在對所有人來說下結論都還太早。你必須先看數據，才能完全下定論。」

在芝城西北區的第41區，居住了許多市政工作人員和警察，該區也是全芝市唯一一個川普獲勝的選區，川普在41區拿到54％的選票。Tavern on the Point的老闆卡佩希烏斯(John Capesius)表示，「川普更願意討論影響中產階級的議題，正是這個社區所關心的。」

41區區長納波利塔諾(Anthony Napolitano)表示，「食品、油價，是這裡每個人都在談論的主要議題。」

民主黨人在接下來的幾周和幾個月，無疑將深入反思和分析選舉，然後設法應對新一屆川普政府。

普立茲克也正在與伊州 檢察長羅武(Kwame Raoul)辦公室聯繫，探討他們需要哪些進一步的法律資源或工作人員來挑戰川普的政策，包括川普可能試圖扣留對藍州警察的聯邦撥款，以便制定他的大規模驅逐計畫。

普立茲克批評，任何此類行為都是「非法的」，並表示該州將採取法律行動因應。

普立茲克準備好與川普合作或與他對抗。州長說，「對於任何試圖奪走伊州人民自由、機會和尊嚴的人，我要提醒你們，快樂的戰士(happy warrior)依然是戰士。你要找我的人麻煩，就得先過我這關。」

川普的勝利為普立茲克以及眾多其他民主黨有意角逐2028年總統大選者鋪平了道路，一直被認為懷有入主白宮野心的普立茲克，首先必須決定他是否尋求第三屆州長任期，續任伊州州長仍然是普立茲克將自己維持在聚光燈下並反對川普政策的最佳方式。

在被問及是否有參選2028年總統的抱負時，普立茲克沒有正面回覆，僅稱喜歡自己現在的州長工作。