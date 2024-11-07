川普大勝 衝擊伊州移民社區、生育權利、槍枝管控

四萬多名跨境無證客在過去兩年湧入芝城，其中許多已經提出庇護申請。(本報檔案照片)

隨著前總統川普 在2024年總統競選中獲勝，其主張的「生育權」、「移民 及新移民」、「刑事司法」、「氣候及環境」等政策與優先事項，可能會以各種方式影響伊利諾州居民。

生育權：伊州計畫生育機構總裁魏爾許(Jennifer Welch)表示，川普的勝選將會在全國範圍內，對於限制生育照護產生巨大影響。她說，伊州作為墮胎權利主要據點的角色，將因此變得更加重要。此外，川普盟友撰寫的「2025計畫」提出遏止藥物墮胎的方案，根據研究，去年使用藥物墮胎者高占所有墮胎者的63％。

移民及新入境移民：川普此次競選以移民問題做為核心政見，誓言要將非法居留在美國者進行大規模遞解出境，此舉可能會影響在伊州約42萬5000個無證移民。他還承諾終止出生公民權，拒絕在美國出生的無證移民子女成為美國公民。

川普還承諾暫停南部邊境的入境，並大幅減少在美尋求庇護的移民人數，這很可能影響到芝加哥 數以萬計的待決庇護個案。根據美國公民及移民服務局數據，今年上半年，芝城就有超過3萬人提出庇護申請。

川普還誓言停止聯邦對芝加哥這類的庇護城市的資助，不過具體會影響哪些種類經費尚不清楚。

刑事司法：川普表示他一上任就會「推翻拜登對第二修正案的所有攻擊」，並解雇菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)負責人，這些措施可能會立即影響槍枝法律的執行，以及防止芝加哥槍擊事件的努力。

此外，川普選舉時提出的刑事司法政綱，要求派遣國民兵進入「高犯罪率社區」，如果該計畫付諸實行，芝城社區很可能會名列其中，儘管部分芝加哥人對此持開放態度，但民權組織ACLU警告此舉將導致鎮壓非裔社區遭濫用。

氣候與環境：川普多次將氣候危機斥為「騙局」，他承諾上任後，撤銷拜登時代旨在抑制發電廠、汽車及卡車化石燃料污染的系列法規。他還要對所有聯邦資助的清潔能源轉型「踩煞車」，這也意味著他將終止對電動汽車及家用電器的稅收減免。

川普上任無可避免也將對伊州政治帶來衝擊。川普目前的競選政見已將芝加哥這樣的城市列入箭靶，例如誓言削減聯邦對庇護城、教授奴隸歷史學校的資助，芝市長強森表示，「這些不僅對芝加哥來說會有問題，對全球都是毀滅性的舉措。」

伊州州長普立茲克幾乎在每個議題上，都大肆反對川普，例如經濟、婦女權利、移民，普立茲克日前曾提到，川普上台後，聯邦進入餐館或其他地點突襲檢查是否有無證客的情況，恐將大幅提高。