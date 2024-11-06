馬州聯邦參議員 民主黨艾索布斯擊敗共和黨霍根

喬治王子郡郡長艾索布斯贏得馬州聯邦參議員席位。(艾索布斯臉書截圖)

根據美聯社預測，喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)擊敗了曾任馬州 兩屆州長的共和黨人霍根(Larry Hogan)，贏得了馬州聯邦參議員 競選，她也因此成為馬州史上第一位非裔參議員。

艾索布斯在勝選後表示，「我們會一起奮鬥，努力為我們所有的孩子建立更美好的未來，」她說， 「對於那些我尚未贏得支持的馬州人，我可能沒有贏得你們的選票，但我想讓你們知道，我聽到了你們的聲音，我也會是你們的參議員，不會將你們排除在外。」

霍根5日晚間也發表了敗選聲明，他說，他和妻子「向艾索布斯及其家人致以最美好的祝願和祈禱」。他表示，「現在是我們團結起來作為一個國家、一個民族共同前進的時候了，我要感謝在整個競選過程中支持我的每一個人。如果權威人士和政客，能夠更像我每天在競選過程中遇到的人，我們的國家將會變得更好。」

在馬州選民通過將墮胎 權寫入該州憲法的這一年，艾索布斯大力聚焦宣傳墮胎權，她說從競選活動中了解到墮胎權對選民有多重要。「我不僅從女性那裡聽到這樣的說法，而且還從許多男性那裡聽到，他們說他們希望自己的女兒和孫女享有自由，並且他們非常關心人們可以做出生育選擇。」

霍根雖然在競選期間表示將支持墮胎權，但艾索布斯稱，相信霍根不會這樣做。她引用了他過去擔任馬州州長時否決了擴大墮胎機會的立法為證，還提到霍根曾扣留了用於墮胎培訓的資金。

艾索布斯利用電視廣告宣傳這場參議員選舉可能決定參議院的黨派控制權，如果保不住藍色席次，將使馬州存在極高政治風險。

長期擔任馬州國會眾議員的民主黨拉斯金(Jamie Raskin)和艾維(Glenn Ivey)，也都分別成功連任。