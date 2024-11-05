華人可在華埠投票？錯誤信息致芝城選民跑錯票所

華埠興氏小學5日不斷有選民湧入投票。(特派員黃惠玲／攝影)

「不是華人 都可以到華埠 的投票 所投票嗎？」住在芝市後院區(Back of Yards)的73歲華婦李女士，想在華埠興氏小學投票受阻後，向選舉官提出了上述疑問，5日前往興氏小學投票的華人，跟李女士有相同錯誤認知的不乏其人，第一次投票的67歲李先生說，興沖沖跑來又投不了票，抱怨「太麻煩了，不投了。」

芝城5日開放1000個投票所給選民投票，其中設於華埠的投票所包括興氏小學、華埠圖書館，根據興氏小學的選舉官表示，投票所一早6時開門就有選民到場了，上班時間8時前後，出現第一波投票人潮，接下來第二波投票人潮大概在上午10時左右，選舉官說，雖然人不少，但大約維持不到10人的排隊隊伍，平均等候時間不久。

本報記者5日上午約11時30分在興氏小學投票站觀察發現，當時排隊的六位選民中，就有兩個因為跑錯投票所而無法投票，兩位選民離開投票所後接受本報記者訪問時稱，以為華人到華埠的投票站投票即可，沒想到弄錯了。

其中一位李女士表示，她住在40多街的「後院區」，經興氏小學選務人員幫忙，找到了她的正確投票地點位於43街夾亞珠街口，雖然有熱心民眾告訴她如何搭公車到對的投票地點，但李女士堅持要到華埠另一個在華埠圖書館的投票所試試能否投票，如果不行再考慮回到住家附近的投票所投票。

另一位李先生自稱住在南區50多街，同樣以為在華埠投票所可以讓華人投票，他說，沒想到這麼麻煩，今年放棄不投了。

除了跑錯投票所外，華埠兩處投票所秩序井然，都未出現大排長龍的現象。選舉官重申，選舉日當天，除了非常少數的超級投票所外，絕大多數的選民只能在指定的投票所投票。

芝加哥選舉委員會表示，到5日中午為止，芝市票數已經達到約72萬多張，投票率達48.68%，接近五成。選委會稱，目前投票族年齡以25歲到34歲的人數最多，與上屆總統選舉的情況雷同。選委會指出，5日中午前，平均每小時有3萬5000人投票，比之前的比率都高。