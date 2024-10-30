熱到82度 芝城刷新123年來10/29最高溫紀錄

29日最高溫達華氏82度，創下123年來的同日最高溫紀錄，密西根湖畔感覺彷如夏季。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 地區29日高溫 達到華氏82度，打破123年來的同日最高溫紀錄。

美國國家氣象局氣象學家拉澤(Mark Ratzer)表示，29日反常的溫暖天氣刷新了1901年10月29日的歷史最高溫紀錄，1999年的同一天也曾達到此史上高溫。

最新的高溫天氣是由芝加哥歐海爾機場的氣象觀測站，於29日下午3時59分所測得。

溫暖的天氣帶來了強風，氣象局也因此發出了紅旗警告。氣象官員表示，高溫加上時速高達40哩的強風和低濕度，可能會導致「嚴重火災」。

如果發生火災，乾燥多風的條件可能會導致火勢迅速蔓延。幸而這項紅旗警告已在29日晚間取消。

拉澤說，這兩天的氣候條件非常有利於叢林大火的發展和蔓延，「大家應避免出去燒樹葉，否則火勢會蔓延得很快。」

他建議伊利諾州東北部和印第安納州西北部地區的部分居民避免生火，並在處理會產生煙霧的材料時要「格外小心」。

強風持續到29日晚上，氣溫入夜後也降至華氏60度左右。

30日將持續溫暖天氣，同時最高陣風時速也會達到45哩，氣象局預測30日最高溫將達到華氏80度，但應該不會打破同日歷史新高。有史以來最熱的10月30日，是發生在1950年創下的85度。

氣象局表示，這波高溫持續到30日晚間出現陣雨及冷峰後告一段落。

預計10月31日的降雨將在中午之前逐漸減弱，這樣準備出門參加萬聖節 「不給糖就搗蛋」活動的民眾，就可以安心的到戶外要糖，不過，氣象學家提醒，萬聖節上午溫度最高在華氏60多度，入夜後溫度將跌到50多度，計畫外出者，記得穿上保暖衣物。