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民主黨全代會情節激似1968年 多處驚人巧合

防民主黨全代會抗議失控 芝商家釘木板封店自保

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
為防下周民主黨全代會抗議活動失控，芝市環區商家將店面四周釘上木板自保。(特派員黃惠玲／攝影)
為防下周民主黨全代會抗議活動失控，芝市環區商家將店面四周釘上木板自保。(特派員黃惠玲／攝影)

由於擔心下周登場的民主黨全國代表大會期間可能出現騷亂，芝城環區(Loop)地區的一些商家預先將玻璃櫥窗用木板封住。

此外，也有不少位於市區、西環區(West Loop)的企業、公司、診所，在19日到22日的大會期間，改採「居家辦公」或暫停營運，以避免任何因為交通、騷亂造成的不便或不安全。

在環區開設Syd Jerome西服店的東主夏皮羅(Scott Shapiro)說，「眾所周知，這座城市在保護企業方面的紀錄欠佳，」，因此自己做好準備才能將可能損失減到最低。下周的全代會有各種未知因素，為了確保這家幾十年歷史的企業，必須先採取預防措施。

夏皮羅也提到，「為了安全起見，我們的顧客及一些雇主，已經宣不讓員工、人員待在家中，所以我們還是將木板封住店面比較保險。」

2020年芝城暴亂發生時，夏皮羅的商店被洗劫一空，後來找人將店面用木板封住，一年多以後他才敢將這些木板拆除。夏皮羅說，「我們從不擔心和平抗議者及示威者，而最令人擔心的是那些為了己利而趁機作亂的有心人士。」

位於北瓦伯許街(N. Wabash St.)夾華盛頓大道的加蘭大廈(Garland Building)也釘上了木板。

提供釘板服務的Chicago Board-Up Services負責人費雪(VIcki Fichter)說，截至目前，該公司已經替芝城10多家商家安裝了木板，另外還有40多個訂單仍在趕工中，她表示，這些商家集中在西環區、市中心以及戴利中心周遭。

對於抗議活動可能出現騷亂的問題，芝加哥警方一直保持高度警戒，全力防止示威出現意外。芝加哥警局局長史奈林重申，「憲法第一修正案的保護範圍，不包括騷亂，不包括犯罪行為，也不包括違法行為及破壞他人財產等，這些都是我們的城市所不能容忍的。」

提供芝市區多家診所電腦數位服務的華人公司業者表示，他已經接獲多家診所通知，考慮醫護人員、患者及員工的安全，加上可預期的交通擁堵，決定下周一到周四民主黨全代會期間，診所暫停營業，所有緊急服務也將轉至大醫院。

為防下周民主黨全代會抗議活動失控，芝市環區商家將店面四周釘上木板自保。(特派員黃...
為防下周民主黨全代會抗議活動失控，芝市環區商家將店面四周釘上木板自保。(特派員黃惠玲／攝影)

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