雙親反對過夜 俄州男持刀行兇 老母欲逃離被拖回殺害

40歲的肯尼斯‧莫堤默(Kenneth Mortimer)持刀刺殺父母。(格林鎮警局)

俄亥俄州 一名40歲的男子，在其母親告知不能在父母家過夜，並要求男子父親打電話為兒子尋求精神醫療協助後，憤而持刀刺殺雙親，其75歲的老母親正要逃離家中時，竟遭兒子硬拖回屋內殺害。

根據當地警方表示，兇嫌為40歲的肯尼斯‧莫堤默(Kenneth Mortimer)，死者為75歲的芭芭拉‧莫堤默(Babara Mortimer)。警察紀錄顯示，肯尼斯被控謀殺、謀殺未遂及重傷罪，關押在漢米爾頓郡監獄 ，法官則在稍候的保釋庭上，裁決肯尼斯的保釋金為200萬元。

警方說，肯尼斯的父親也是75歲，儘管倖免於難，但目前傷勢嚴重而必須轉往大醫院接受治療。

俄州格林鎮警局(The Green Township Police Dept.)稱，上周五(9日)下午4時左右，警方及醫護人員接到報告，指在辛辛那提地區格林鎮Palmhill Lane的3300號附近，發生一宗刺殺案件。

警察據報到場後，發現兩名受害者被刺傷，嫌犯則在警員抵達前從現場逃離。

經調查警方認定，被告肯尼斯因與父母爭吵憤而行兇。

法院文件顯示，當天雙方爭吵的原因，是芭芭拉告訴他成年的兒子不能在家過夜，接著引發肢體衝突。警方表示，芭芭拉因此要求肯尼斯的父親打電話向心理醫生求助，接著被告就到廚房拿了一把刀襲擊了自己的父母，當時兩位老人坐在沙發上。

警方提到，芭芭拉在兒子意圖刺傷她時，曾試圖跑向前門，但肯尼斯將她硬拉回屋內，然後持刀向母親多次行刺。

肯尼斯犯案後逃離現場，警方後來在辛辛那提找到他並將其逮捕歸案，警方說，肯尼斯承認向父母行兇。全案下次開庭日為20日。