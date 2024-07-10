2匪芝華埠持槍搶劫 受害者按喇叭阻止遭槍擊
芝城華埠10日凌晨發生一起槍擊案，受害者開車經過永活街夾舍麥路附近時，因按喇叭試圖阻止兩嫌向其持槍搶劫，結果遭涉案匪徒開槍擊中受傷。根據芝加哥第九警分局紀錄顯示，這兩名搶匪近日在華埠連續作案，希望民眾、商家提高警覺。
根據指出，10日凌晨1時30分左右，有民眾開車經過華埠永活街2200號附近時，遭兩名非裔歹徒持槍搶劫，受害者因此按了喇叭試圖阻止。沒想到涉案劫匪在開車離開現場時向車內開槍，導致一人中槍受傷。
警方紀錄顯示，兩嫌犯為非裔男性，穿著黑色的連帽衣且攜帶槍枝，案發時開著一輛灰色的2024年起亞車Forte，掛著華盛頓州的車牌CL J0576。
目前華埠治安互助隊已經將消息廣泛發布在社交媒體，希望提醒民眾留意，如發現任何線索，可撥打911。
芝加哥第九警分局9日也發布了社區警訊，這兩名嫌犯還涉及在8日凌晨華埠另外兩起持槍搶劫案件。
警方紀錄顯示，兩嫌作案模式都是先下車，然後向受害者亮出槍枝，接著索取受害者財物，如手機、錢包、提袋等，然後駕車逃逸。
最近兩起案件時間、地點為8日凌晨1時5分在永活街2300號街區，以及8日凌晨1時20分在普林斯頓大道(S. Princeton Ave.)2300號街區。
警方稱，兩名嫌犯均為非裔男性，身高5呎10吋到6呎間，兩人均頭戴滑雪面罩，身穿黑色運動衫、黑色牛仔褲及黑色Nike球鞋。這兩宗搶劫案的涉嫌車輛均為灰色起亞Forte。
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