2匪芝華埠持槍搶劫 受害者按喇叭阻止遭槍擊

芝城華埠連續持槍搶案涉案車輛：灰色起亞Forte及車牌。(芝加哥華埠治安互助隊)

芝城華埠 10日凌晨發生一起槍擊案，受害者開車經過永活街夾舍麥路附近時，因按喇叭試圖阻止兩嫌向其持槍搶劫，結果遭涉案匪徒開槍擊中受傷。根據芝加哥 第九警分局紀錄顯示，這兩名搶匪近日在華埠連續作案，希望民眾、商家提高警覺。

根據指出，10日凌晨1時30分左右，有民眾開車經過華埠永活街2200號附近時，遭兩名非裔 歹徒持槍搶劫，受害者因此按了喇叭試圖阻止。沒想到涉案劫匪在開車離開現場時向車內開槍，導致一人中槍受傷。

警方紀錄顯示，兩嫌犯為非裔男性，穿著黑色的連帽衣且攜帶槍枝，案發時開著一輛灰色的2024年起亞車Forte，掛著華盛頓州的車牌CL J0576。

目前華埠治安互助隊已經將消息廣泛發布在社交媒體，希望提醒民眾留意，如發現任何線索，可撥打911。

芝加哥第九警分局9日也發布了社區警訊，這兩名嫌犯還涉及在8日凌晨華埠另外兩起持槍搶劫案件。

警方紀錄顯示，兩嫌作案模式都是先下車，然後向受害者亮出槍枝，接著索取受害者財物，如手機、錢包、提袋等，然後駕車逃逸。

最近兩起案件時間、地點為8日凌晨1時5分在永活街2300號街區，以及8日凌晨1時20分在普林斯頓大道(S. Princeton Ave.)2300號街區。