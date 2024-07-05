國慶煙火意外頻傳 芝城1死多起火災

伊州為全美三個全面禁止或禁止大部分煙花施放的州。(特派員黃惠玲／攝影)

儘管為了安全起見，伊利諾州 及佛蒙特州為全美「唯二」禁止 大部分煙花產品的州，麻州則是全國全面禁止煙火的唯一州，但芝加哥 4日仍傳出多起與煙火相關的意外或火災，其中一名男子更在施放過程中不慎受創喪生。

芝加哥消防隊表示，該起死亡案件發生在4日晚間10時，地點在北科斯納大道(North Kostner Ave.)3000號街區，一名34歲的的男子在施放煙火時身體受創，警方據報到場時該男子已經死亡，目前全案仍在調查，但初步研判這起死亡案件與煙火有關。

此外，芝加哥消防隊4日持續在處理多起明顯與煙火相關的火災，根據一段在英格伍德區(Englewood)的影片顯示，該街區發生多起火災，很可能是人們施放煙火造成的。

伊利諾州是全美禁止消費者使用煙火的三個州之一，雖然在隔鄰的印第安納州、愛阿華州可以購買煙花，但根據1942年簽署的「煙火使用法」(Pyrotechnic Use Act)，伊州 全州禁止購買、銷售和擁有「煙火消費品。」

不過，根據州法，伊州居民可合法擁有標示具「新奇效果」(novelty effects)的類煙花商品，這類新穎的煙火不僅可以產生光和聲音，還可以以其他方式提供娛樂。一些常見的新奇效果的煙火如仙女棒、煙霧彈等。

伊州並允許各地方政府可以實施對該類物品的禁令，芝加哥即規定所有煙花，包括仙女棒都不合法。

根據伊州消防廳的規定，只有在通過允許燃放煙火爆竹措施的地方，才允許消費者燃放。居民必須在當地消防部門接受培訓，接受現場檢查，並通過當地政府機構審核取得許可證，才能使用經批准的煙花對居民表演。

雖然消費者可以取得煙花，但州消防廳還是強烈建議民眾去體驗專業人士燃放的煙火，「煙花從來都不安全，我們唯一能做的就是減少潛在危險。」