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4無證客 芝捷運列車上持刀襲擊、勒脖行搶

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
四名委內瑞拉移民涉嫌在捷運上襲擊、搶劫乘客。(CTA監視影片截圖)
四名委內瑞拉移民涉嫌在捷運上襲擊、搶劫乘客。(CTA監視影片截圖)

芝加哥一名49歲的男子在今年稍早搭乘芝市捷運列車時，遭四名來自委內瑞拉的無證移民持刀攻擊並搶劫，根據芝加哥運輸局(Chicago Transit Authority)最新公布的監視影片顯示，其中一名移民搶匪甚至狠狠掐住受害者脖子，導致其昏迷倒地。

福斯電視台獨家取得了這起暴力襲擊事件過程的監視影片，四名嫌犯2日出庭受審，法官當場裁定三人繼續關押，另一人接受電子監控後釋放。下次庭審日為8月28日。

芝加哥運輸局的影片顯示，四名嫌犯中的兩人，在今年2月搭乘捷運時於一列車箱中站著的受害者聊天，受害者還跟他們一起互相傳遞手機，其中一名嫌犯似乎在抽菸或大麻，並將菸遞給車廂內的另外一人。

另外一段影片顯示，四位無證移民及受害者擠在列車車廂內一處區隔的小空間，然後其中一個反戴紅色棒球帽的移民撲向受害者，從背後抓住他且扼住他的脖子。在另一名穿著藍色衣服的移民擋住攝影機之前，掐住受害者脖子的嫌犯將其推倒在地，大約20秒後，擋住攝影機者離開，從影片可以看到戴紅色棒球帽者壓在受害者身上，似乎在翻倒地男子的口袋。

接著紅色帽子的嫌犯起身，穿上外套等列車在下一站停靠後逃離現場。

芝加哥警局表示，此案發生在2月17日下午4時45分，當時粉紅線捷運正經過S. Kostner Ave.與20街交會口附近。

警方在案發45分鐘後隨後逮捕了四名涉案者，分別為Fernado Loyo-rodriguez、Carlos Carreno-Carreno、Wiker Gutierrez Sierra、Yonnier Guasamucare Garcia，他們的年齡在18到22歲間，警方稱，他們持刀抵住受害人的喉嚨，從受害者身上偷走了400元及一部手機。

四名委內瑞拉移民涉嫌在捷運上襲擊、搶劫乘客。(芝加哥警局)
四名委內瑞拉移民涉嫌在捷運上襲擊、搶劫乘客。(芝加哥警局)

警方稱，四名嫌犯提供的地址均為芝市的移民收容所，四人被指控搶劫、嚴重毆打、脅迫罪，後追加了謀殺未遂罪名。

這四名委內瑞拉來的移民，只到美國幾個月，其中一人甚至才抵美一個月。移民律師指出，如果這些人重罪罪名成立，其中至少三人將被驅逐出境。

從2022年8月到2024年2月間，芝加哥市接收了約3萬5000名從美國南部邊境乘車或搭機到芝城的移民，其中有1.3萬人住進收容所，費用則由納稅人承擔。

移民 芝加哥 捷運

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