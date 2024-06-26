熱斷頭 華府創紀錄熱浪融化林肯蠟像

位於加里森小學的林肯蠟像，因為高溫開始融化而頭部因此嚴重後傾。(文化華府ig)

連續幾天的創紀錄熱浪 ，讓華府 地區民眾不時感覺快要熱到融化，而置放在華府第二區加里森小學(Garrison Elementary School)的林肯(Abraham Linson)蠟像，因不堪高溫 「真的」出現融化現象，其中蠟像頸部嚴重後傾，迫使安置機構不得不暫時將林肯的頭部移除。

根據巴爾的摩-華盛頓地區國家氣象局(NWS)數據，華府23日下午的高溫連續第二天打破了數十年來的紀錄。截至當天下午3時30分，雷根國家機場 (DCA) 的氣溫達到99度，打破1988年和1874年創下的98度同日最高氣溫紀錄。

氣象預報指出，華府高溫仍未緩解，26日天氣炎熱，且午後高溫達90度，為本周最熱的一天，由於濕度較大，最高體感溫度更將超過100度。接下來的幾天，最高溫可望降至80多度。

林肯蠟像是由「文化華府」(Cultural DC)委託藝術家威廉斯(Sandy Williams IV)創作，從今年2月以來就放在加里森小學校園，過去幾天的連續高溫，讓這座蠟像也熱到開始融化，其中林肯頭部明顯向後傾斜，看起來就像前總統坐在躺椅上，雙腿打開卻已經沒了頭。

文化華府執行董事兼策展人梅塞爾曼(Kristi Maiselman)說，為了保護蠟像，「我們只能暫時將林肯的頭移除，目前正在跟藝術家討論是否可能予以修復。」她說，威廉斯在創作該尊蠟像時，所使用蠟的融點為華氏140度，「發生這種情況，完全始料未及。」

威廉斯說，「我從沒想到這個版本的藝術品會以這種方式融化。林肯蠟像的融化是由於我們在東海岸和世界各地經歷的意外熱浪造成。」他提到，「自2020年以來，我一直在使用這種蠟來製作公共雕塑，但這是第一次因環境熱量對蠟像完整性產生如此明顯影響。」

加里森小學內的林肯蠟像是威廉斯「40 ACRES」檔案中蠟像系列的一部分。該座雕像所以放置在加里森小學，是因為當地曾是內戰期間違禁品及巴克難民營(Camp Barker)的所在地，當年林肯從白宮往返附近的別墅途中，經常會造訪該地點。

威廉斯還製作了著名紀念碑的蠟像複製品，包括羅伯特·E·李(Robert E. Lee)、斯通沃爾·傑克遜(Stonewall Jackson)、J.E.B.史都華(Stuart)和湯瑪斯·傑佛遜(Thomas Jefferson)。