維州共和黨聯邦參議員初選 越裔退休海軍曹洪勝出

曹洪在18日舉行的維州初選中，取得代表共和黨參選聯邦參議員。( 曹洪臉書)

維吉尼亞州初選18日落幕，爭取代表共和黨 參選聯邦參議員的越南 裔候選人曹洪(Hung Cao，音譯)，以超過六成的選票，取得今年11月大選的代表共和黨參選維州聯邦參議員資格。

曹洪是一位退休海軍上尉，家住在勞登郡，他曾在伊拉克、阿富汗和索馬利亞執行特種作戰任務，曹與家人在70年代逃離越南。在他的競選影片中，曹洪將冷戰期間的越南共產主義政權與今天的拜登 政府做了比較。

他在一則競選廣告中說，「我們正在失去我們的國家，」影片中並播出了移民穿美墨越邊以及商店遭搶劫的內容，「你知道，但你也知道你不能說出來，我們因此被迫說錯就是對，我們被迫撒謊。」

曹將在11月初與尋求第三次連任聯邦參議員的凱恩(Tim Kaine)一較高下，曹告訴美聯社，凱恩是拜登的「橡皮圖章」，而共和黨準備要結束凱恩30年的政治生涯。

他稱，「如果你想要一個好好先生，那我不是你要選的人，但如果你想要有人去對某些人狠狠教訓，我就是你的選擇。」

他從五名角逐共和黨代表參選者中獲勝後發文表示，「謝謝維吉尼亞！我們的勝利恰逢喬拜登特赦非法移民的日期，這更凸顯了今年 11 月選舉的利害關係，」他說，拜登-凱恩主張的開放邊境政策實際上是生死攸關的問題，他表示即日起「我們的競選活動將聚焦拯救這個曾經救過我的國家。」