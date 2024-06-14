近8成全美大都市 市中心房價低迷

芝市中心的房價在過去十年下跌幅度達17％。(特派員黃惠玲／攝影)

自新冠疫情以來，芝加哥 市中心的房價 一直落後於該市其他地區。而這種情況並不單單發生在芝城 。芝加哥商報Crain's引述房地產資料庫PropertyShark的報告稱，在美國40個最大城市中，多達31個市中心社區的房價均比市區以外範圍低。

PropertyShark比較了2014年和2023年的房屋銷售中位數價格。值得留意的是，芝加哥是九年來唯一一個市中心房價下降的城市。該市中心房屋的中位數價格在過去十年來縮水了17%，2014年芝市中心的房屋中位價為32萬6000元，到2023年時，該市中心房屋中位價跌了17％到26萬9000元。

如果以除了市中心以外的全市房價計算，中位價從2014年的20萬3000元，上漲了40%至28萬4000元。

芝市中心與市中心之外芝城間的房價中位差距57%，在全美大城市中，僅落後於堪薩斯城和達拉斯，這兩個城市在過去10年分別有75%的差異。然而，堪城跟達拉斯的市中心房價，並沒有像芝加哥一樣下挫，而是分別上漲了39%和64%，在此同時，這些城市的全市平均房價也飆升。

芝加哥市中心的房價表現疲軟，但也同時凸顯了市中心之外的威克公園(Wicker Park)、巴克城(Bucktown)和羅根廣場(Logan Square)等社區的房價強勁增長。

富裕的空巢老人越來越多地選擇城市郊區的豪華公寓，而不是市中心的高端房產。市中心的房主因為這種趨勢而蒙受損失。例如，芝市區聖瑞吉酒店(St. Regis)大樓的一套公寓，在今年4月以700萬元的價格售出，這個單位上次交易的2021年年底時，價格為820萬元。

此外，市中心房地產市場不振多少跟犯罪治安問題有關。根據統計，過去四年市區案件數量增加了92%。而新冠疫情也削弱了市中心商圈環區(Loop)的整體活力，當地辦公大樓和零售店的空置率，均飆升至歷史新高。

在PropertyShark分析的中西部城市中，只有底特律市中心的房價超過了該市其他地區。底城市中心的中位房價，從2014年的10萬9000元激增128％到2023年的24萬8000元，比該市其他地區的平均漲幅高出7%。