嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡

好市多伊州橡樹溪門店，即起入內需先持會員卡接受掃描。(特派員黃惠玲／攝影)

過去一年來，採取多項措施加強控管「借卡」消費的好市多 (Costco)，近期又推出新的「入口掃描檢查會員卡」措施，包括伊利諾州芝城 西郊的好市多橡樹溪門店(Oak Brook)等一些門店已安裝了最新會員卡掃描機，所有會員入內前，均需持卡經過掃描，在此同時工作人員可從螢幕顯示畫面辨識持卡者是否為本人。

根據指出，該技術目的在打擊會員卡共享，以及未繳納年度會費卻仍使用會員卡的行為。以往進入好市多，只需向入口工作人員出示會員卡即可，但由於會員卡照片尺寸小，往往無法確實辨識持卡者身分，導致一些「借卡」消費者容易蒙混過關。

根據好市多規定，會員可不能轉讓，但申辦會員卡後，每個家庭除了主要持卡人外，還可以獲得第二張會員卡，目前好市多會員卡一年收費60元，如果繳交120元年費的話，則可拿到購物金額2％的回饋福利。

好市多財務長葛蘭堤(Richard Galanti)今年稍早曾說，新冠疫情 後，分享會員卡的情況大幅增加， 因此決定在幾家商店測試掃描儀，看看它們是否有幫助，他提到，裝了掃描器也意味著員工無需在收銀機和自助結帳處向顧客索取會員卡。

如此一來「它加快了入境流程，也加快了結帳流程，」他說， 「儘管只有很少會員會與他人共享會員卡，但防止這種情況發生仍然是非常重要的。當你要處理數百萬宗交易時，即使有問題的比率很小也仍需糾正。」

之前如果沒有會員卡的顧客，一般可從門店出口處進入店內的美食廣場，以購買特價熱狗和其他即食商品，但部分好市多門店從4月初開始，公告顧客須出示有效的會員卡才能購買即食產品。