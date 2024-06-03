我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

佛奇承認防疫規定多「編造」6呎社交距離等沒根據

申報離譜行車里程抵稅 法官判伊州男子關1年

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
32歲的伊州男子丹布羅西奧，謊報大筆商業支出及慈善捐款逃稅。(美國聯邦地區法院)
32歲的伊州男子丹布羅西奧，謊報大筆商業支出及慈善捐款逃稅。(美國聯邦地區法院)

聯邦調查局稱，伊利諾州德斯普蘭斯(Des Plaines)32歲的男子丹布羅西奧(Nikko D'Ambrosio)，日前因在報稅單上作假帳而被判處一年徒刑。聯邦檢察官辦公室表示，這名男子在2019年、2020年的個人年收高達約30萬，但在報稅時，卻大幅虛報了商業支出及慈善捐款，最終扣稅所得僅剩4000元，兩年間逃掉11萬9000元的應繳稅款。

根據伊州北區代理聯邦檢察官帕斯夸爾(Morris Pasqual)的聲明，丹布羅西奧在一家經營電子抽獎機的公司擔任銷售員，他在報稅時，聲稱自己在兩年內，因為工作關係開車開了了47.4萬哩，里程數高到令人難以置信。他還在同時期的報稅單中，申報了超過26.3萬元的商務餐費。

丹布羅西奧還申報了捐出高額慈善款，根據稅表，他稱自己向芝加哥一家天主教堂捐了6.3萬多元，但該教堂證實丹布羅西奧並非該教堂的教友，教堂財務也證實從來沒有收到過丹布羅西奧的任何捐款。

聯邦地區法院法官德金(Thomas M. Durkin)向丹布羅西奧說，「你申報的行車里程可以讓人開車往返月球，」他也相信丹布羅西奧在面對聯邦調查局時也撒了謊，並在為自己辯護時作了偽證。德金日前在芝加哥的聯邦法院宣布，判處丹布羅西奧一年監禁。

司法部對該案發出聲明指出，國稅局及聯邦調查局將繼續合作揭露虛假稅表，阻止潛在的欺詐者試圖欺騙稅務系統或有類似企圖。

丹布羅西奧其實是聯邦調查前庫克郡地產重估委員會委員貝禮斯(Joe Berrios)女婿魏斯(James Weiss)、前伊州州眾議員亞洛尤(Luis Arroyo)行賄案中的「小魚」，不過在丹案的審理過程中，法官卻沒有提及任何相關案情，而聚焦在其實際所得跟申報所得的巨幅差距。

報稅 稅表 伊州

上一則

環境傷皮膚 全美喬州最嚴重 加州、亞州分居2、3

下一則

定居華府卻謊稱住佛州 億萬富翁逃稅賠4000萬

延伸閱讀

杭特拜登涉非法持槍案今開審 先選陪審團

杭特拜登涉非法持槍案今開審 先選陪審團
今夏炎熱 伊州衛生廳籲提前做好防暑準備

今夏炎熱 伊州衛生廳籲提前做好防暑準備
突然收到IRS欠稅單 伊州婦驚覺遭稅務詐欺

突然收到IRS欠稅單 伊州婦驚覺遭稅務詐欺
劉紅、李惠華 獲頒庫克郡伊州檢察官社區領袖獎

劉紅、李惠華 獲頒庫克郡伊州檢察官社區領袖獎

熱門新聞

伊州一位仰賴社安金過活的民眾，突然收到國稅局大筆欠稅單，才發現自己是稅務詐騙受害者。(pexels)

收到IRS欠稅單 伊州婦驚覺遭稅務詐欺

2024-05-30 09:31
新澤西州沃爾德維克(Waldwick)一棟有1000平方呎居住面積的小房子，比掛牌價高出13萬7000元的53萬5000元出售。(Coldwell Banker Realty)

新州Waldwick兩房一衛小屋 溢價近14萬賣出

2024-05-29 08:13
「小鬼當家」的房屋以525萬元掛牌出售。(Coldwell Banker官網)

伊州「小鬼當家」豪宅 525萬掛牌出售

2024-05-28 02:15
大西洋城海灘巡邏隊的培訓，包括如何正確向受困沙坑者施救。(大西洋海灘巡邏隊臉書)

馬州救生員警告：海邊挖沙恐自掘墳墓

2024-05-29 08:32
傑佛遜郡警局局長馬沙克(圖)召開記者會，證實一名婦女開槍打死一個孩子並淹死另一個孩子。

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

2024-05-29 01:15
Joan Eccles的繼父當年寄給她們的兩個銀飾。(翻攝KSL TV新聞畫面)

猶他州婦女逛eBay 驚喜發現母親遺失60年的銀飾

2024-05-29 22:41

超人氣

更多 >
星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
4星座六月起好運到 單身獅子有豔遇、他們有意外之財入帳

4星座六月起好運到 單身獅子有豔遇、他們有意外之財入帳
黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光
文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼