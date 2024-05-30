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收到IRS欠稅單 伊州婦驚覺遭稅務詐欺

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
伊州一位仰賴社安金過活的民眾，突然收到國稅局大筆欠稅單，才發現自己是稅務詐騙受害者。(pexels)
伊州一位仰賴社安金過活的民眾，突然收到國稅局大筆欠稅單，才發現自己是稅務詐騙受害者。(pexels)

一位住在伊利諾州的居民魯斯維奇(Olga Rusewicz)日前收到一封來自國稅局(IRS)的欠稅通知，稱其未申報約五萬元的收入而必須補繳好幾千元的所得稅，多年來僅仰賴社安金過活的魯斯維奇說，接到帳單時「嚇到幾乎無法呼吸」。

芝加哥ABC第七新聞頻道報導，住在芝城郊區Palos Hills的魯斯維奇收到的國稅局通知上寫著，她收到了將近五萬元的鐵路單位的退休金但沒有報稅。魯斯維奇大吃一驚表示，「如果我銀行裡有這筆收入，我會很高興的支付該繳交的任何稅金，但我並沒有收到任何錢，而且我從來沒有在鐵路局工作過。」

魯斯維奇說，之後她仔細想了一下，「我應該是報稅騙局的受害者，有人用我的名義去報稅，」然而現在國稅局堅持要求魯斯維奇為這筆收入補繳3000多元的稅款。

魯斯維奇因此打了電話給國稅局，還寫了信說明了情況，但她還是繼續收到欠稅3000多元的帳單，帳單上還說，「這筆錢最終會從你的社安金中扣除。」沮喪又生氣的魯斯維奇說，「國稅局選擇相信騙子而不是我這個受害者。」

ABC電視台協助魯斯維奇向國稅局詢問，國稅局回應表示，無法跟任何人討論個人納稅情況，但會將該案交給國稅局另個部門再跟魯斯維奇聯繫。

這個稅務部門為「倡導納稅人服務辦公室」(Taxpayer Advocate Service Office)，國稅局發言人透過電子郵件表示，該辦公室的工作人員經常在處理類似情況，他們一直在努力解決這類問題，雖然目前還不清楚該名納稅人是遭到身分盜竊或是某種騙局的受害者，但該辦公室將提供幫助。

目前魯斯維奇已經聯繫了「倡導納稅人服務辦公室」，辦公室也指派了一名個案工作者，魯斯維奇希望能夠盡快協助她解決欠稅問題。

假使你也遭遇被國稅局要求補繳從未有過的收入項目所得稅，應盡快聯繫「倡導納稅人服務辦公室」，網址：www.taxpayeradvocate.irs.gov，以及向信用機構登記「受騙警告」(fraud alert)，網址：https://reurl.cc/QR2yvp。

國稅局 報稅 社安金

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