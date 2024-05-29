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馬州救生員警告：海邊挖沙恐自掘墳墓

特派員黃惠玲／即時報導
大西洋城海灘巡邏隊的培訓，包括如何正確向受困沙坑者施救。(大西洋海灘巡邏隊臉書)
大西洋城海灘巡邏隊的培訓，包括如何正確向受困沙坑者施救。(大西洋海灘巡邏隊臉書)

又到了戲水季節的夏天，各處海灘遊客從國殤節長周末後明顯增加，馬里蘭州大西洋城的救生員提醒，玩水固然有安全隱憂，但也不要忽視在海灘玩沙的風險。

大西洋城海灘巡邏隊(Ocean City Beach Patrol)隊長亞爾賓(Butch Arbin)說，應避免在海灘挖深坑，「可能你在挖沙的時候，突然間沒有任何警告，所有東西都移位了，然後堆在一起，」這時問題就來了，「當你站在沙坑裡移動同時，沙會漸漸填滿坑洞，甚至可能會讓你無法呼吸。」

亞爾賓說，沙坑下沉發生的機率，比許多海灘遊客以為的頻率更高，「大多數人都沒有想到這一點，」他表示，很多人都以為鯊魚比較不安全，殊不知每年死於沙洞坍塌的人，比被鯊魚咬死的人更多。

今年2月份在佛羅里達州勞德代爾海邊，就發生七歲女童馬廷莉(Sloan Mattingly)跟哥哥在海灘沙洞玩耍，結果發生坍塌，幾名遊客趕緊將孩子從沙洞挖出，但馬廷莉仍不幸被埋在洞內過久死亡，亞爾賓說，該處肇事沙洞有三呎深。

亞爾賓說，大西洋城海灘巡邏隊對於沙洞深度有做出規定，不能超過一起玩沙群體中最矮的人的膝蓋高度，他表示，此規則是為了保護遊客安全制訂。他也分享了該巡邏隊開發出的快速營救被困沙洞者的方法。

他表示，救生員在對陷入沙洞者施救時，不要以向下挖的方式營救被困者，而要將沙子往外推，使其遠離洞口，確保沙子不會再湧入洞口。

他說，海灘上的沙子看似對遊客無害，但卻可能會成為一個突如其來的危險。亞爾賓稱，「你拿起一把沙子時，會覺得不像泥土那麼重，而且人們在海灘時，通常都會想自己是在度假，而忽略了一些安全守則。」

亞爾賓說，他常常告訴人們，「你在海灘挖沙挖得越深，很可能是在自掘墳墓。」

佛羅里達州 馬里蘭州

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