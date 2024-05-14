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馬州初選落幕 霍根獲共和黨提名角逐聯邦參議員

特派員黃惠玲／即時報導
前馬州州長霍根，順利取得共和黨提名角逐聯邦參議員。(美聯社)
前馬州州長霍根，順利取得共和黨提名角逐聯邦參議員。(美聯社)

馬里蘭州初選14日落幕，馬州前共和黨州長霍根(Larry Hogan)順利取得共和黨提名角逐馬州聯邦參議員席次；民主黨方面，現任馬州國會眾議員的特羅恩(David Trone)與喬治王子郡(Prince George's County)郡長艾索布魯克斯(Angela Alsobrooks)兩位爭取該黨聯邦參議員提名者，仍在激烈角逐中。

美聯社14日當地晚間8時投票結束後的40分鐘左右，宣布霍根擊敗其他共和黨競爭者勝出。在民主黨方面，眾多候選人已經基本上縮小到特羅恩與艾索布魯克斯的兩人之爭。

馬州聯邦參議員之戰，為今年11月大選各界關注的焦點，究竟誰有更多的選民支持？之前一份民調顯示，如果霍根以及特羅恩分別從兩黨勝出，在年底決選時兩人幾乎可說將打成平手。

在14日投票結束後1小時10分，包括部分提前投票、郵寄選票以及當天約四分之一的投票所選票計算在內，艾索布斯以49.6%比46.5%的優勢，暫時領先特羅恩。

馬州選舉委員會報告的上述票數，包括9.8萬張的郵寄選票，以及初選當天親自投票的一小部分。

特羅恩跟艾索布斯兩人在選前最後幾天的競爭尤其激烈，甚至被稱為「2024年最殘酷的參議院初選。」無論哪一位贏得民主黨提名，都將在11月初迎戰霍根。

一旦霍根在年底大選獲勝，他將打破馬州長達37人沒有共和黨籍聯邦參議員的紀錄。

霍根連任了兩屆馬州州長，去年初才卸任的他，後來宣布出滿競選該州退休的現任聯邦參議員卡定(Ben Cardin，民主黨)所空下的席位。

馬州 投票 參議員

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